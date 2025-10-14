Хотілося б знати, які гарантії передбачені тим особам, котрим присвоюється звання Героя України та вручаються інші державні нагороди.

Олексій Володимирович.

* Відзнаки

Державні нагороди України є вищою формою відзначення громадян за видатні заслуги перед Україною. Відповідно до Закону України «Про державні нагороди України», такими нагородами є:

— звання Герой України;

— орден;

— медаль;

— відзнака «Іменна вогнепальна зброя»;

— почесне звання України;

— Державна премія України;

— президентська відзнака.

Усі вони присвоюються указами Президента України з подальшим врученням нагородних знаків і документів. Нагородження державними нагородами може бути проведено посмертно.

Звання Герой України є вищим ступенем відзнаки в нашій державі. Присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку, зазначають у Мінветеранів.

Герою України вручається орден «Золота Зірка» — за визначний геройський вчинок.

Звання Герой України може бути присвоєно, як виняток, посмертно іноземцю, нагородженому орденом Героїв Небесної Сотні, за здійснення визначного геройського вчинку, пов’язаного з відстоюванням конституційних засад демократії, прав і свобод людини під час Революції Гідності (листопад 2013 року — лютий 2014 року).

Орден «Золота Зірка» звання Герой України виготовляється із золота і має форму п’ятикутної зірки, накладеної на вінок із дубового листя. Герой України користується особливою повагою, його ім’я вписується в історію держави.

* Державні гарантії Герою України

✔ Грошові виплати:

— одноразова виплата у розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (у 2025 році — 151400 грн);

— щомісячна виплата у розмірі трьох мінімальних зарплат (24 тис. грн);

— для родин загиблих Героїв України щомісячна виплата — в розмірі однієї мінімальної зарплати (8 тис. грн).

✔ Житлові гарантії:

— першочергове забезпечення житлом. У серпні 2024 року Президент підписав Указ про надання житла громадянам, які отримали звання «Герой України» за героїчний вчинок під час російсько-української війни. У разі смерті Героя України отримати житло можуть члени його родини. Для тих, хто отримав орден Держави, така винагорода законом не передбачена;

— безоплатний капітальний ремонт квартири чи будинку;

— звільнення від плати за оформлення документів при приватизації житла.

✔ Комунальні та побутові пільги:

— звільнення від квартирної плати, від оплати комунальних послуг, від оплати скрапленого балонного газу для побутових потреб, від плати за користування домашнім телефоном, позавідомчою охоронною сигналізацією житла.

✔ Медичні гарантії:

— безкоштовне лікування, ліки та санаторно-курортне оздоровлення;

— виготовлення зубних протезів (крім із дорогоцінних металів).

✔ Транспортні пільги:

— компенсація за пальне (50 л на місяць);

— першочергове безоплатне забезпечення автомобілем осіб з інвалідністю (за наявності медичних показань) на термін до десяти років. Після завершення цього терміну авто можна замінити на нове.

✔ Соціальні гарантії:

— переважне право на роботу під час скорочення;

— першочергове працевлаштування в разі ліквідації підприємства;

— додаткова відпустка до трьох тижнів;

— безкоштовне навчання за місцем роботи в державних та приватних навчальних закладах і на курсах.