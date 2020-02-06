На запитання читачів відповідає головний спеціаліст відділу роз’яснювальної роботи та моніторингу Департаменту у справах ветеранів, осіб з інвалідністю та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи Мінсоцполітики України Олена Борисівна СВИНЦОВА.

— Добрий день! Це Олександр Михайлович зі Святошинського району. Ображають зараз чорнобильців: пенсія — та сама, а сплачуємо за все майже 100 відсотків. За грудень нарахували за опалення понад 900 грн.

— 1–2 категорії чорнобильців сплачують за комунальні послуги 50 відсотків, але в межах законодавчо визначеної норми споживання. Можливо, ви вийшли за її межі? Зверніться до управління соцзахисту свого району, аби уточнити нарахування.

— А якщо чорнобилець — іще й особа з інвалідністю внаслідок війни?

— Особа з інвалідністю внаслідок війни має знижку від 100 відсотків, але також у межах законодавчо визначених норм споживання.

— Це вас турбує Гончарук Любов Олександрівна! Мені доводиться «курсувати» між двома «чорнобильськими» районами — Кагарлицьким і Ставищанським. Ми тут відсудили собі пожиттєву доплату до пенсії згідно зі статтями 31 і 51 Закону України «Про постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи». Та раніше для жінок — мешканок Чорнобильської зони був визначений трудовий стаж для виходу на пенсію 20 років. За Януковича цей Закон скасували, та 2018 р. Конституційний суд скасував уже це рішення. А нещодавно, чула, нові депутати відмінили пільги по Чорнобилю, хоч мали би виконувати волю народу! Як може законодавча гілка влади скасувати рішення Конституційного суду? Ви як журналісти маєте їм підказати!

— Пільги та компенсаційні виплати громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановлено Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Фінансування на виплату компенсацій та надання пільг визначено законами про Державний бюджет України на відповідний рік, тож усе, що передбачено в чорнобильському законі, виплачується постраждалим громадянам. А от для виконання рішень судів там передбачено кошти за окремою бюджетною програмою, головний розпорядник якої — Державна казначейська служба.

— Я Лідія Іванівна з Київщини, ліквідатор 2 категорії. Недавно прочитала в «Порадниці», яку давно передплачую і люблю, що пільги на сплату за комунальні послуги поширюються й на членів родини ліквідаторів. Хто саме входить до складу родини? І яка саме норма споживання газу для мене?

— До родини учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС належать чоловік (чи дружина) і їхні неповнолітні діти. На повнолітніх дітей, які мешкають там же, належна вам пільга (50 відсотків) не поширюється. Що стосується норми споживання газу, то соціальні нормативи для надання пільг та житлових субсидій затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6.08.2014 р. №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування». Відповідні роз’яснення у межах своєї компетенції надають два Міністерства — розвитку громад та територій і енергетики та захисту довкілля.

— Вас турбує Ольга Іванівна з с. Виноградне Одеської обл. Я вдова воїна-афганця, недавно мого чоловіка не стало. Маю 54 роки, була на його утриманні, а тепер мені відмовили в пільгах, на пенсію теж права не маю. Отож чоловіка тоді призвали, а тепер я нікому не потрібна?

— Співчуваємо, та ваше запитання не стосується чорнобильської теми. Пільги афганцям — у компетенції Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, тож вам слід звертатися туди, або за коротким безкоштовним номером гарячої урядової лінії 1551.

— Я бухгалтер із Чернівецької обл. Чи переноситься додаткова відпустка для чорнобильців на період хвороби працівника?

— Така відпустка для ліквідаторів 1 і 2 категорій тривалістю 16 календарних днів — це пільга, визначена за шкоду, заподіяну здоров’ю внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вона належить до інших видів відпустки, визначених законодавством, тож норми Закону про відпустки на неї не поширюються й у разі хвороби працівника вона не переноситься.

— Доброго дня! Це учасник ліквідації аварії на ЧАЕС Микола Олексійович, особа з інвалідністю ІІ групи 1 категорії. Мені спершу нарахували пенсію 3184 грн. Коли надав для перерахунку свій збережений чорнобильський табель робочого часу, то нарахували 4176 грн. Може, я неправий, але якось наче замало нарахували?

— При перерахунку дивилися ваші документи, особову справу. Але ви маєте право перевірити це нарахування, звернувшись за місцем проживання до управління пенсійного фонду — особисто або письмово.

— Це Станіслава Іванівна з Бердичева. Цікавить, чи підвищуватимуть пенсію чорнобильцям 2 категорії і чи збільшили доплату на харчування, яка досі становила 207 грн?

— Згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» затверджено прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, у розмірі 1638 грн, з урахуванням чого перераховано пенсії та доплати (надбавки, підвищення, допомогу), на розміри яких він впливає. На жаль, доплата на харчування поки що така сама — 207 грн. Та якщо відбудуться зміни, газета «Порадниця» обов’язково повідомить про це.

— На яку додаткову відпустку має право учасник бойових дій — чорнобилець?

Леонід Петрович. Закарпаття.

— Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1 та 2, надається пільга з отримання додаткової оплачуваної відпустки строком 16 календарних днів на рік, видатки на яку фінансують із держбюджету. А от учасники бойових дій та інваліди війни за Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» мають право на таку відпустку тривалістю 14 календарних днів, але рішення щодо її оплати приймає роботодавець. Ці дві відпустки не додають, тож маєте право обрати на свій розсуд одну з них.

— Це телефонує Любов Миколаївна з Богуслава на Київщині. Маю 52,5 року, 4 категорію постраждалої від Чорнобильської катастрофи, стаж 32,5 року. Звернувшись до Пенсійного фонду з приводу виходу на пенсію за законом, отримала відмову. Сказали, що матиму право вийти на пенсію лише в 55 років. До кого звернутися, аби захистити свої права?

— Ваші права не порушено. Особам, які постійно проживали чи постійно працювали або постійно працюють у зоні посиленого радіологічного контролю, пенсії надають із зменшенням пенсійного віку, встановленого згідно зі ст.26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». За наявності відповідного страхового стажу та за умови, що станом на 1.01.93 р. вони прожили або відпрацювали там не менше 4 років, отримують зменшення пенсійного віку на 2 роки та додатково на 1 рік — за кожні 3 роки проживання чи роботи, але сумарно не більше 5 років. Та ось уже кілька років вік виходу на пенсію для жінок в Україні дорівнює 60 рокам; ви ж згідно із законом зможете вийти на пенсію у 55.

— Доброго дня! Це Надія Василівна з Каменя-Каширського на Волині. Мій чоловік — інвалід Чорнобиля ІІ групи, має онкозахворювання. Та 2 роки тому з нас зняли всі пільги, які раніше мали, як-от 50 відсотків на проїзд тощо. Скажіть, будь ласка, чому?! Може, уряд уже скасував ці пільги?

— Ні, уряд ці пільги не скасував. 50-відсоткова пільга на проїзд для осіб з інвалідністю 1 категорії раз на рік за Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та право на пільговий відпуск ліків залишилися в дії, але фінансуються вже з місцевих бюджетів. Зверніться за поясненнями до свого районного управління соцзахисту населення. У межах передбаченого районною владою фінансування ваш чоловік може користуватися цими пільгами.

— І ще хочу запитати про тривалість чорнобильської відпустки, бо різні організації її по-різному визначають.

— Камінь-Каширський — у зоні гарантованого добровільного відселення. Тож за Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» ваша відпустка — не менш як 37 календарних днів пропорційно до відпрацьованого часу. При щорічній відпустці 24/28/30 календарних днів, якщо не отримуєте на роботі додаткових, маєте право ще на 13/9/7 календарних днів, які нараховують пропорційно відпрацьованому часу за вашим робочим графіком.

— Це Любов Миколаївна з Черкащини. Мій чоловік — ліквідатор 2 категорії. 1987 р. він 147 днів перебував у Прип’яті, мав 10 виїздів до реактора. Восени 2019-го, коли виповнилося 52 роки, подав документи для нарахування пенсії за скороченим терміном на 8 років. Але в пенсійному йому відмовили, пояснивши: не вистачає ще 4 виїздів до реактора. Невже мій чоловік за майже 5 місяців перебування там недостатньо отримав радіації? Чому його прирівнюють до тих, які працювали там наступного, 1988 року, пропонуючи вийти на пенсію разом із ними — не на 8, а лише на 5 років раніше? Ми вже зверталися до обласного пенсійного фонду й до Черкаського обласного пенсійного департаменту, звідки досі не отримали відповіді.

— Для детальної відповіді потрібно бачити пенсійну справу вашого чоловіка, тож варто звернутися до управління пенсійного фонду за місцем проживання. При сумнівах щодо правильного тлумачення там закону чи точності розрахунків зверніться до обласного Пенсійного фонду в Черкаській обл. Або, якщо відповідь не задовольнила, письмово — до Мінсоцполітики, де є окремий пенсійний департамент, на адресу: Мінсоцполітики, вул. Еспланадна, 8\10, Київ, 01601. Додайте копії всіх документів, а за наявності — й копії відповідей від районного та обласного управлінь пенсійного фонду.

— А чи визначений термін для відповіді? Аби не перейматися, чи не загубився, часом, лист?

— За Законом про звернення громадян, максимальний термін для розгляду з моменту реєстрації управлінням діловодства в Міністерстві — 30 календарних днів. Якщо вирішення питання у компетенції іншого органу або місцевої влади, і Мінсоцполітики не приймає рішення, то відповідно пересилаємо такі листи впродовж 5 календарних днів.

— Вас турбує родина чорнобильців. Ми переселенці, зараз мешкаємо в Золочеві на Львівщині. Я Галина Іванівна, маю ІІІ групу інвалідності, хвороба пов’язана з аварією на ЧАЕС, а мій чоловік — ліквідатор 1 категорії 1986 р., має ІІ групу. Ми проживали в зоні радіаційного забруднення. Чоловік працював там як цивільна особа. Один із наших сусідів, теж ліквідатор, але призваний через військкомат, тривалий час отримував таку само пенсію, як і мій чоловік. Та зараз він отримує 10 тис. грн, а в мого вже кілька років — незмінні 4 тис. В управлінні Пенсійного фонду кажуть, що пенсії збільшено лише військовим. А нам теж так бракує коштів на ліки!

— Військовим збільшили пенсію завдяки внесенню відповідних змін до закону. Зараз Міністерство розглядає можливості підвищити пенсію й цивільним ліквідаторам. Будемо робити все можливе!

— Я Лідія Андріївна з Київщини. Ми чорнобильці 4 зони. Прочитала, що пенсію можна підвищити за рахунок наявних грамот. Мій чоловік має 45 років стажу, і 2 його грамоти (хоч було більше) досі бережу. Чи можуть йому підвищити пенсію?

— По відповідь на це запитання зверніться до вашого управління Пенсійного фонду.

— У тому й річ, що вони нічого не кажуть!

— Якщо не хочете звертатися листовно до Мінсоцполітики, спробуйте зателефонувати на урядову гарячу лінію за коротким безкоштовним номером 1551. Надиктуйте своє запитання, і вам нададуть відповідь.

— Підкажіть, який розмір виплат на харчування дітям-чорнобильцям встановлено на 2020 рік і які саме документи для його отримання треба надати до навчального закладу?

Галина Сергіївна. м. Кременчук.

— Для отримання передбаченого законом безоплатного харчування потерпілих дітей, які навчаються у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, студентів закладів фахової передвищої освіти, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а також дітей, яким встановлено інвалідність внаслідок Чорнобильської катастрофи, потрібно надати до навчального закладу посвідчення потерпілої дитини.

Та якщо родина переїхала до чистої зони, там безоплатне харчування отримують лише діти з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою.

Дітям, які не харчуються у зазначених навчальних закладах, а також тим, які відвідували їх не всі навчальні дні, до досягнення повноліття виплачується грошова компенсація, нарахована пропорційно навчальним дням, в які діти не отримували харчування у навчальних закладах: дітям віком 6–10 років — 360 грн, 11–14 років — 370 грн, 15–18 років — 380 грн на місяць.

— Прошу пояснити, які маю пільги як постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи. Я Віра Іванівна з Вінниччини, маю 1 категорію, ІІ групу інвалідності.

— Законом визначено такі гарантовані державою пільги та компенсації:

забезпечення санаторно-курортним лікуванням або виплата компенсації за невикористану путівку;

щомісячна грошова компенсація вартості продуктів харчування (для Вінницької обл. — 405,6 грн);

щорічна допомога на оздоровлення (120 грн);

50-відсоткові знижки плати за користування телефоном, а також житлово-комунальними послугами (за умови, що не користуєтеся житловою субсидією) — це електроенергія, газ, вода, опалення;

щорічна додаткова оплачувана відпустка строком 16 календарних днів.

Також маєте право на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів; позачергове зубопротезування; проїзд раз на рік до будь-якого пункту України та назад; користування всіма видами міського та приміського транспорту.

— Минулого року написала заяву на путівку, та не отримала ані путівки, ані відшкодування за неї в розмірі середньої вартості.

— Певно, ще просто не підійшла ваша черга на путівку: бажаючих багато, а фінансування недостатнє, аби всіх задовольнити. А от щоб отримати компенсацію замість путівки (цього року її розмір 573 грн), потрібно подати відповідну заяву до управління соцзахисту за місцем проживання. Тоді як 120 грн отримаєте у будь-якому разі.

— Ще хочу запитати, чому пільга на оплату за електроенергію стосується тільки половини з визначеної норми?

— Пільги визначено в межах соціальних нормативів споживання, встановлених законодавством.

— Це Ганна Антонівна з Обухова. Мій чоловік — інвалід Чорнобиля ІІ групи 1 категорії. На початку 2019 р. у нього вкрали посвідчення. Ми подали оголошення до газети, все оформили, як сказали, але чоловік досі не отримав нове посвідчення. Жаліються на таке й інші ліквідатори, у кого посвідчення взяли на обмін.

— Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. №551 «Деякі питання видачі посвідчень громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян» (зі змінами), нові посвідчення мають бути видані в строк до 1.01.2021 р., але для цього матеріали особової справи вашого чоловіка обов’язково мусить розглянути регіональна комісія.

— А чи є для нас пільга зі встановлення лічильників, придбаних своїм коштом?

— Ні, такої пільги немає. Будете мати право на 50-відсоткову знижку у межах соціальних нормативів користування, вже почавши сплачувати за лічильниками вартість послуг з водопостачання, електроенергії чи газу.

— І ще підкажіть, як подати заяву на комісію, що оцінює працездатність?

— Це компетенція спеціалізованих комісій МОЗУ, тож зверніться до свого лікаря.

— Як постраждалі від аварії на ЧАЕС громадяни можуть реалізувати своє право вибору закладу для оздоровлення?

Марина Іванівна. м. Луцьк.

— Організація забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих громадян проводиться відповідно до Порядку надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 р. №854 у межах видатків, передбачених державним бюджетом за програмою 2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Облік постраждалих осіб, які мають право на забезпечення путівками шляхом надання грошової допомоги або виявили бажання отримати грошову компенсацію замість санаторно-курортного лікування, проводять структурні підрозділи з питань соціального захисту населення за місцем проживання таких громадян.

Визначає потребу в санаторно-курортному лікуванні та надає дозвіл на його отримання із зазначенням профілю санаторно-курортного лікування місцевий орган охорони здоров’я.

За законом право отримати таку путівку мають тільки постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1, та діти з інвалідністю, якщо вона пов’язана з Чорнобильською катастрофою, у супроводі одного з батьків.

Такі особи, звернувшись до свого управління, можуть переглянути перелік оздоровчих закладів, які надають чорнобильцям санаторні послуги з відповідним лікуванням тощо, і обрати для себе заклад з переліку.

Для взяття на облік потрібно подати:

відповідну заяву для отримання путівки за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о від лікаря, під наглядом якого перебуваєте, з інформацією про профіль захворювання та рекомендаціями лікаря щодо потрібного санаторно-курортного лікування, можливо, бажаного сезону тощо;

копію посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (із вкладкою);

копію паспорта.

— Путівку якої тривалості можу отримати, і в який термін слід подати заяву?

— Строк перебування в санаторно-курортному закладі та закладі відпочинку становить:

для громадян, віднесених до категорії 1, — 18 днів;

для громадян, віднесених до категорії 1, із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) — до 35 днів;

для дітей з інвалідністю — від 21 дня до 2 місяців.

Щоб оздоровитися 2021 року, подайте заяву до 15.10.2020 р.

— Добрий день! Чи встановлено розміри компенсації санаторних путівок чорнобильцям на 2020 рік? Які документи треба подати для отримання?

Олена. Житомирська обл.

— Згідно з постановою КМУ від 8.11.2017 р. №838 «Про розмір середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», розмір компенсації дорівнює 35 відсоткам прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня відповідного року для осіб, які втратили працездатність (із заокругленням до 1 гривні). Тож постраждала особа, віднесена до категорії 1, у разі відмови від санаторно-курортного лікування отримає 2020 р. грошову компенсацію 573 грн.

На прямій лінії чергувала Ольга ГОЙДЕНКО.