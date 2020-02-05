Блідо-зелені комахи висмоктують сік із клітин, пробиваючи хоботками епідерміс листочків. Живуть вони переважно на молодих пагонах та зісподу молодих листків. Назва їх роду — попелиці.

На одному з етапів розвитку утворюють крилаті форми (розселительки), які розлітаються по навколишніх рослинах, де утворюють нові колонії. Тут виростають партенокарпічні особини з незапліднених яєць. Тому достатньо однієї крилатої особини, щоб у подальшому на рослинах утворилися величезні колонії комах, які не тільки пригнічують ріст молодих пагонів, а навіть призводять до їх відмирання. До кімнат попелиці залітають крізь відчинені вікна.

Із народних засобів боротьби добрі результати дає водний настій гіркого перцю. Готують його так: 1 кг сирих або 0,5 кг сухих плодів подрібнюють і кип’ятять у 10 л води в закритому емальованому посуді 1 год. Отриманий відвар настоюють 2 доби, перець розтирають, віджимають, проціджують. Концентрат розводять водою 1:7.

Дієвий засіб — настій ріпчастої цибулі. Його використовують відразу після приготування. 9—10 г дрібно нарізаної цибулі настоюють у 1 л води 5—7 год. у щільно закритому посуді. Фільтрують і обприскують рослини.

Є й такий рецепт. Уражені рослини промивають мильною водою, щоб змити більшу частину шкідників, обробляють настоєм тютюну, полину, витяжкою кульбаби або інших отруйних рослин. Попелиці чутливі до більшості отрут, які використовують для захисту рослин від комах.

Із радикальних засобів можна порекомендувати акторіт, інта-вір, карате.

Обов’язково дотримуйтесь правила: перш ніж купити препарат, уважно прочитайте інструкцію і проконсультуйтесь з продавцем.

Всеволод ГРАБОВСЬКИЙ, науковий співробітник Ботанічного саду ім. академіка О.Фоміна.