З середини осені на прилавках з’являються красиві яскраво-помаранчеві плоди — хурма. Один тільки погляд на цей сонячний фрукт здатний поліпшити настрій похмурого осіннього чи зимового дня. Пройти повз нього неможливо: так і хочеться купити і поласувати цим дивом. Але продавець запропонував мені, крім хурми, ще корольок і шарон. Різниця в ціні невелика, та й зовні не надто відрізняються. Що ж вибрати?

Хурма — це фрукт яскраво-помаранчевого кольору з в’яжучим, терпким смаком. Але він характерний тільки для недозрілих плодів. Коли хурма повністю дозріє і м’якоть її стане практично желеподібною, смак покращується.

Існує японська приказка: «Коли дозріває хурма, лікарі залишаються без роботи». І небезпідставно, оскільки хурма є джерелом вітамінів і корисних речовин. Так, цей фрукт багатий на вітаміни А, В, С і Р. Містить магній, калій та антиоксиданти. Корисна хурма при проблемах із щитоподібною залозою, оскільки містить йод, а наявність у ній заліза допоможе позбутися анемії. Вживання хурми поліпшує апетит, нормалізує роботу серцево-судинної системи, сечовивідних органів, зміцнює імунітет. Вводять її у раціон і для профілактики онкозахворювань й атеросклерозу.

Але при цукровому діабеті та надлишковій вазі з хурмою слід бути обережними, оскільки у ній багато глюкози. Також не рекомендують уживати її дітям до 3 років і при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. А все через танін, який під час взаємодії зі шлунковим соком може перетворити вміст шлунка на харчову грудку, й організмові маленьких діточок із цим дуже важко впоратися.

Корольок — це сорт хурми, що розвивається із чоловічої квітки. Він трохи відрізняється за кольором і смаком: не має в’яжучого, терпкого смаку, а м’якоть темно-помаранчева з коричнюватим відтінком, за що й зветься шоколадним.

Терпким і в’яжучим не буває й шарон — гібрид хурми з яблуком, виведений в Ізраїлі. Його м’якоть більш тверда, ніж у яблука, нагадує за смаком суміш яблука, абрикоса й айви, і без кісточок. Шарон довго зберігає смакові якості. Причому холод і мороз тільки сприяють цьому, роблячи фрукт солодшим.

Тому краще спинити свій вибір на сортах корольок або шарон, які містять менше танінів і не мають в’яжучого смаку, щоб уникнути проблем із кишечником. Звичайно, один-два плоди хурми не зашкодять здоров’ю, але вживати її у великій кількості, особливо недозрілу, небажано.

Їжте із задоволенням і користю!

Олена КОСТЮЧЕНКО.