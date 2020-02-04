Кожна господиня дбає про те, аби в домі завжди було вдосталь харчів. Однак слід пам’ятати, що кожен продукт має термін придатності.

Макаронні вироби зберігаються тривалий час, їх можна тримати в сухому приміщенні до року.

Борошном запасаються не більш ніж на 4—6 місяців. Найкраще зберігати його в полотняному мішечку (не в паперовому чи тим більше поліетиленовому). Час від часу борошно просіюють, а для захисту від жучків у нього кладуть 2—3 зубочки неочищеного часнику. У шафу, де зберігаєте борошно, можна покласти кілька сухих лаврових листочків — вони всотають зайву вологу.

Крупи та крохмаль найкраще зберігати в герметично закритих банках, поклавши на дно марлеві пакетики з сіллю, щоб не завелися жучки.

Чи не найдовше можна зберігати цукор — до 8 років. Тримати його треба окремо від інших продуктів, оскільки він всотує сторонні запахи.

Не можна зберігати поряд із продуктами, що мають різкий запах, і чай. Для його зберігання стане в пригоді фарфоровий або скляний посуд із кришкою, що закривається герметично.

Каву зберігають у скляному посуді або металевих банках у сухому прохолодному місці.

Швидко всотують вологу та сторонні запахи сухі гриби. Зберігають їх у скляній банці зі щільно закритою кришкою.

Відкриті рибні консерви треба обов’язково перекласти з бляшанки і зберігати в холодильнику не більше одного дня.

Згущене молоко, перелите з бляшаної банки, зберігають 2—3 дні.

Копчену рибу — 2 дні, приготовлену — лише день.

М’ясо, відділене від кісток, зберігається довше, ніж із кістками. Щоб зріз ковбаси не підсихав, його можна змастити жиром, яєчним білком або покласти на зріз шматочок лимона. Вберегти від плісняви ковбасу можна, вмочивши її у міцний розчин солі.

Щоб хліб менше черствів, у хлібницю корисно покласти шматочок цукру або яблуко. А щоб не черствів і не пліснявів кілька днів, його загортають у поліетиленовий пакет і кладуть на верхню полицю холодильника. Якщо хліб злегка запліснявів, відріжте цей шматок. А якщо плісняви багато, споживати його не можна.

Молоко зимової пори краще зберігається, якщо перед кип’ятінням додати у нього цукор — 0,5 столової ложки на 1 л. А ось улітку додають на кінчику ножа соду.

Твердий сир довго зберігатиметься свіжим, якщо помістити його в ємкість, покласти поряд шматочок цукру і закрити кришкою. Помітивши на твердому сирі наліт плісняви, обріжте, ці краї.

М’ясний фарш треба одразу ж приготувати.

Свіже м’ясо та рибу також готують якомога швидше. Трохи довше можна зберігати копчення (добре загорнувши у фольгу або в пластмасовій банці). Відварене м’ясо та птицю зберігають під закритою кришкою в невеликій кількості відвару, в якому їх варили.

Кріп краще поставити у воду. Петрушку ополіскують водою, дають стекти і кладуть у поліетиленовий пакет. Промита й просушена зелень також добре зберігається у холодильнику, складена в скляну банку зі щільною кришкою. Освіжити її можна, поклавши на годину в холодну воду з невеликою кількістю оцту (столова ложка на 1 л).

Головки свіжої капусти краще зберігаються, якщо їх загорнути в газетний папір і покласти на невеликій відстані в сухому прохолодному місці. Не поспішайте обривати верхні листочки — вони захищають капусту від висихання.

Варені овочі не можна зберігати у воді, у якій їх варили, від цього стають водянистими.

Відрізана половинка цибулі довше лишатиметься свіжою, якщо змастити зріз вершковим маслом.

Яйця краще зберігати тупим кінцем догори. Якщо немає холодильника, кожне яйце змащують жиром.

Якщо починає псуватися вершкове масло, його перетоплюють.

Свіжі овочі й фрукти краще зберігаються немитими. Струсіть лише з них землю або витріть сухою ганчіркою. Не варто зберігати в холодильнику в поліетиленових пакетах лимони та апельсини — через підвищену вологість вони швидко псуються. Натомість у зав’язаних поліетиленових пакетах можна зберігати яблука, але перед цим їх не миють і не витирають, щоб не пошкодити восковий наліт на шкірочці.

Лимони довго збережуться свіжими, якщо триматимете їх у великій банці з водою, яку треба щодня міняти. Аби довше зберегти стиглі банани, відділіть їх на плодоніжці один від одного. Так їх можна зберігати близько 2 тижнів. Зелені банани, навпаки, зберігають на плодоніжці, не розділяючи.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.