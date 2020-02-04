Людство схильне давати назви зовсім не схожим за своїм призначенням рослинам, виходячи з власних уявлень. Мабуть, усі чули про такі назви дерев: ковбасне, молочне, томатне, хлібне, цукеркове… Не подумайте, що на хлібному дереві висять бублики, а на цукерковому ростуть шоколадки. Доведеться розчарувати читачів і тут. На грошовому дереві немає грошей. Чому ж його так назвали? Мабуть, тому, що листочки його округлі й схожі на монетки.

Мова йде про товстянку, ботанічна назва — Grassulal. У квітникарстві найбільш популярна товстянка деревовидна. У кімнатній культурі вирощують товстянку Купера, серповидну, розеткову, простромлену. Як стверджують у довідковій літературі, в помешканнях можна вирощувати багато видів цієї рослини.

Розмножують насінням, стебловими і листковими живцями. Живцювати краще в травні—червні. Зі стебел зрізують живці завдовжки 10—15 см з 2—3 листочками. Коли поверхня зрізу трішки підсохне, живці висаджують у вологий пісок на глибину 4—5 см. Поверхню ґрунту треба постійно зволожувати. Оптимальна температура повітря — 21 градус. Після того як рослинки підростуть, їх пересаджують в окремі горщики, у ґрунтосуміш із листкової, дернової землі, торфу, крупнозернистого піску (1:1:1:1). Влітку поливають щедро, взимку — помірно, тримають за температури 10—12 градусів. Усі товстянки люблять добре освітлені місця, навіть у період зимового спокою.

Про лікувальні властивості рослини в літературі знайти повідомлень не вдалося. Зате про них написала до редакції Ганна ВОДЯНЮК з Вінницької обл. «Листками товстянки можна лікувати мозолі, чиряки, гнійні рани. Для цього потрібно взяти листочок, з одного боку обережно зняти шкірочку і цим же боком прикласти до рани. Прибинтувати. Через деякий час листочок витягує гній. За потреби процедуру можна повторити.

Мозолі спочатку треба розпарити в гарячій воді, прикласти листочок і накласти пов’язку на ніч. Так зробити 3—4 рази. Моїм способом користувалася вся родина, односельці, які приходять до мене за листочками. Спосіб лікування витримав тривале випробування. Він безпечний, простий і ефективний», — наголошує читачка.

Як ви переконалися, гроші на цих кущиках не ростуть, і шкоди людям ці рослини не завдають. Якщо грошове дерево росте у вашій оселі, добре почувається, тішить око і душу, то це ще й краще за гроші.