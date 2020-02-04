Виходить дуже цікавий на смак компот. Такий сонячний і дуже корисний, як і всі страви з гарбуза. Готовий гарбуз виходить ароматним, приємним на смак, його можна їсти просто так, як корисний десерт, або використовувати на солодкі пироги або запіканки.

1 л води

500 г м’якоті гарбуза

50 г цукру

сік 1 лимона (приблизно 50 г)

4–5 бутонів гвоздики

Гарбуз нарізати кубиками (2х2 см). У воду покласти гвоздику і цукор, довести до кипіння. Викласти гарбуз. Варити до м’якості гарбуза. З моменту закипання приблизно 10–15 хв. З лимона вичавити сік, вилити в компот. Довести до кипіння. Більше компот проявить свій смак, коли настоїться і повністю охолоне. Спробуйте на цукор, за необхідності додайте.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.