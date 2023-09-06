У нашому містечку справжня мода на орхідеї. Господині змагаються, в кого на підвіконні більше цих квітучих красунь. Та от квітнуть вони далеко не в усіх. Я ж поділюсь секретом, як спонукати орхідеї до цвітіння.

Орхідеї мають рости в добре освітлених місцях, захищених від протягів. Також їм потрібен спеціальний субстрат, значну частку якого становить кора. Важливо, аби був водо- та повітропроникним. Також бажано вирощувати орхідеї у прозорих горщиках.

Та мій секрет — у періодичних підживленнях часниковою водою. Вона не лише стимулює цвітіння, а й реанімує кволі вазони, бореться зі шкідниками та хворобами, підвищує імунітет рослин. Використовую настій не частіше 1—2 разів на місяць. Він має бути свіжий.

Отже, на 1 л окропу — 5—6 розчавлених зубчиків часнику. Охолодити, процідити та полити квіти. Зайву рідину, що витече в піддон, злити. Нею можна полити інші квітучі рослини. А ще дуже раджу додавати іноді таблетку бурштинової кислоти (1—2-відсотковий розчин).

Між такими «реанімаціями» не варто забувати і про поливи звичайною водою. Не використовують настій часнику під час цвітіння орхідей.

Оксана МИКИТЕНКО.

Тернопільська обл.