Якщо у вас виникла потреба в цій державній підтримці, ви можете звернутися за житловою субсидією в будь-який місяць року. Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, роз’яснюють у Мінсоцполітики.

Вона розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня). Після закінчення терміну отримання субсидії органи Пенсійного фонду України здійснюють самостійно її розрахунок на наступний період без звернень громадян (крім окремих категорій домогосподарств, зокрема ВПО).

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян.

У разі звернення за призначенням житлової субсидії протягом двох місяців з початку опалювального сезону вона призначається з початку такого сезону. А у разі звернення протягом трьох місяців після підвищення тарифів, субсидія призначається з місяця такого підвищення.

Важливо! З початком цьогорічного опалювального сезону дізнатися про право на житлову субсидію можна буде онлайн, нічого не прораховуючи самостійно, заявляють у Мінсоцполітики. Інформація буде згенерована автоматично на порталі «Дія» та в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Зайшовши туди й побачивши потенційну приписку: «Ви можете претендувати на субсидію», людина зможе подати заявку на її отримання в один клік, а вся необхідна інформація підтягуватиметься автоматично. Як і раніше, субсидію отримуватимуть домогосподарства, в яких плата за житлово-комунальні послуги перевищує 15 відсотків сукупного доходу.