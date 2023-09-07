Тепла осінь — напрочуд щедра пора. Відтак на нашому столі вся палітра смачних і корисних дарів саду й городу — справжній харчовий рай! Багато хто з нас цієї пори надає перевагу рослинній їжі, аби «почистити» організм.

— Чудовий час, аби покращити своє здоров’я: маємо ще доволі сонця, а отже — і синтез природного вітаміну Д, профілактику депресії, покращення зору, нормалізацію обміну речовин. Якщо ви — доросла людина, і так звикли до овочевого меню, що навіть хочете спробувати обходитися без м’яса — це непогана ідея, проте… Не спішіть відмовлятися від яєць! — закликає лікар-дієтолог Ольга ГОРДІЄВИЧ. — У це важко повірити, але засвоюваність білків яйця сягає майже 98 відсотків! Далі в переліку — м’ясо, риба (8 —88 відсотків), молочні продукти (80—86 відсотків), і з великим відставанням — бобові та гриби.

НА СТОЛІ В УСЬОГО СВІТУ

Ми їмо яйця чи не щодня: хтось робить яєшню з 3—4 яєць із салом та ковбасою, хтось, побоюючись холестерину, — їсть по одному на тиждень. Є навіть свято — Всесвітній день яйця (8 жовтня). Тим часом у США 3 червня відзначають Національний день яйця, а 2 листопада — Національний день фаршированих яєць. Ці дні слугують популяризації продукту, який багато років лікарі називали шкідливим. Зараз світовий лідер з його споживання — Японія, де середньостатистичний громадянин країни з’їдає за рік 320 штук! На острові Окінава, де мешкає найбільше довгожителів (так звані блакитні зони), яйця — в числі популярних продуктів, і спостерігається низька статистика серцево-судинних захворювань, наголошує лікарка.

ЦІННІСТЬ — В АМІНОКИСЛОТАХ

Золотим стандартом білка називають яйця вчені, які вивчають вплив харчування на здоров’я людини. Серед яєчних білків переважає альбумін (овоальбумін), який є основним білком сироватки крові. Білок потрібен нам, щоб жити й залишатися здоровими. Подібно до кубика Рубіка, білок не являє собою моноліт, а складається з «кубиків» — амінокислот. Для людини «білковий кубик Рубіка» — це 20 амінокислот. Частину їх організм може зібрати сам, як на конвеєрі, але 9—10 із них за жодних обставин зібрати не може, тому вони щодня мають надходити з їжею. За висновками вчених, амінокислотний склад яйця відповідає вимогам ідеального білка, який включає набір амінокислот, відповідний усім потребам людини, залежно від віку. Цінність яєчного білка в тому, що містить усі незамінні амінокислоти в оптимальній для організму кількості. Тому білки решти продуктів порівнюють із амінокислотним складом білка яйця. Чим більше незамінних, тим якіснішим вважається білок, каже дієтологиня. Що ж до яєчного жовтка, то, за її словами, він багатий на легкозасвоюваний вітамін А, важливий у профілактиці раку епітеліальних клітин (шлунка, підшлункової залози, шийки матки тощо), містить низку інших жиророзчинних вітамінів, як-от Д, Е, К, притім у легкозасвоюваній формі, а також лецитин, холестерин і фосфоліпіди — основні компоненти клітинних мембран, від складу яких залежить нормальна робота всіх клітин організму, включно з нейронами.

ЯЄЧНІ ФЕЙКИ

Траплялися й непрості для яєць часи, як-от антихолестеринова епопея, тривалістю кілька десятків років, одна із наймасштабніших і найприбутковіших, котра зрештою зазнала краху. Тоді, починаючи з 1912 і по 1991 рік, холестерин був оголошений ворогом номер один у харчуванні. Хоч як дивно, цей антихолестериновий міф часом стає популярним і в наші дні, нагадує дієтолог.

Збій у багаторічній «анафемі яєць» відбувся в березні 1991 року після статті в авторитетному журналі «The New England Journal of Medicine». Тоді професор Fred Kern опублікував статтю «Нормальний рівень холестерину в плазмі крові у 88-річного чоловіка, який з’їдає по 25 яєць на день». Дідусь варив яйця некруто, з’їдаючи протягом дня, — й усі показники організму та крові були в нього в нормі!

Варто пам’ятати: понад 80—90 відсотків холестерину утворюється в організмі людини. Без холестерину не можуть синтезуватися стероїдні гормони, жовч і вітамін Д, не засвоюватимуться жиророзчинні вітаміни, а мембрани клітин не матимуть необхідної щільності та пружності (це особливо стосується еритроцитів і лейкоцитів, у чиїх мембранах його найбільше).

Багато холестерину потрібно для мембран клітин печінки, нервових волокон, сірої речовини мозку, імунних клітин.

ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я

— Звісно, не раджу перейти на харчування самими лише яйцями, тим паче у великих кількостях. Потрібно включати в раціон різні джерела білків, зокрема й рослинні. Проте яйця допоможуть оптимізувати амінокислотний склад, а решту амінокислот можна отримати з кисломолочних продуктів, горіхів, круп, бобових, грибів і насіння. А поки осінь, судячи з температур, не поспішає прощатися з літом, шукайте можливість споживати яйця домашніх курей, які перебувають на вільному вигулі, бачать сонце і клюють зелену траву, — радить Ольга Гордієвич. — Пам’ятаймо, що Україна може стати країною довгожителів, і в цьому може бути й ваша заслуга.

Підготувала Ольга ГОЙДЕНКО.