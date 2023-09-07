Маю в саду пізню грушку. Цьогоріч чимало плодів на ній позгнивали ще на дереві. Поверх шкірочки утворилися світлі кільця. Що це і що з нею робити?

Тетяна ВОСКОБОЙНИК.

Чернігівська обл.

Напевне, груша уражена плодовою гниллю (моніліозом). Це грибкова хвороба, яка набуває масовості в другій половині літа. Спори гриба дуже живучі, недуга швидко розповсюджується на сусідні дерева.

На поверхні плодів спочатку утворюються невеличкі бурі плями. Поступово вони розростаються. На шкірочці з’являються світлі нарости у формі кіл. На останніх стадіях захворювання плоди зморщуються і стають повністю гнилими. Якщо їх не зняти, вони муміфікуються та залишаються на деревах протягом усієї зими.

Щоб сповільнити поширення захворювання, дуже важливо уражені плоди вчасно знімати та знищувати. Адже вони міцно тримаються на плодоніжках і сприяють розповсюдженню грибка. Падалицю й опале листя також збирають і знищують. Як мульчу листя з хворих дерев не використовують. До вживання такі плоди непридатні. Плодовій гнилі легше запобігти профілактичними засобами, ніж потім лікувати дерева.

Восени після збирання врожаю та навесні обприскують бордоською рідиною (на 10 л води — 300 г мідного купоросу та 450 г негашеного вапна) або готовими протигрибковими пре- паратами (фунгіцидами).

Муміфіковані плоди зривають. Пристовбурні кола регулярно перекопують. Садовий інструмент перед кожним використанням дезінфікують. При закладанні груш на зберігання плоди ретельно оглядають. Із ознаками гнилі — вибраковують.

При висаджуванні дерев (на добре провітрюваних ділянках) дотримуються необхідної дистанції. Намагаються обирати для посадки сорти, стійкі до грибкових хвороб.

Іван СИМАКОВ, садівник.