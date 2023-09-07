Смажені баклажани в пікантному овочевому маринаді з перцю, часнику та зелені — чудова закуска для любителів синеньких.

(Виходить 1,5 л)

1 кг баклажанів

олія

Маринад:

500 г солодкого червоного перцю

велика головка часнику

по пучечку кропу та петрушки

1 гостра червона перчина

3 столові ложки оцту (9%)

1,5 чайні ложки цукру

1,5 чайні ложки солі

Баклажани нарізати кільцями 1 см завтовшки. Посолити, залишити на 30 хв. Сіль «витягне» зайву вологу, і баклажани вберуть менше олії при смаженні.

Для маринаду почищені гострий і солодкий перець, часник нарізати довільно. Подрібнити на м’ясорубці чи в блендері. Перекласти овочеву суміш у миску й додати посічену зелень. Додати оцет, сіль і цукор — перемішати.

З баклажанів злити сік, просушити паперовим рушником. Обсмажити шматочки в олії до рум’яності. На дно стерилізованих банок (по 0,5 л) викласти кілька шматочків баклажанів. Потім — столову ложку овочевого маринаду. Чергуючи, наповнити всі баночки синенькими та духмяною овочевою масою. Стерилізувати банки, прикривши кришками, 20 хв. (для банок по 0,5 л).

Закрити під ключ, перевернути, укутати і дати охолонути. Зберігати таку заготовку можна не тільки в коморі, а й квартирі (в сухому темному місці).