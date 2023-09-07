Смажені баклажани в пікантному овочевому маринаді з перцю, часнику та зелені — чудова закуска для любителів синеньких.
(Виходить 1,5 л)
- 1 кг баклажанів
- олія
Маринад:
- 500 г солодкого червоного перцю
- велика головка часнику
- по пучечку кропу та петрушки
- 1 гостра червона перчина
- 3 столові ложки оцту (9%)
- 1,5 чайні ложки цукру
- 1,5 чайні ложки солі
Баклажани нарізати кільцями 1 см завтовшки. Посолити, залишити на 30 хв. Сіль «витягне» зайву вологу, і баклажани вберуть менше олії при смаженні.
Для маринаду почищені гострий і солодкий перець, часник нарізати довільно. Подрібнити на м’ясорубці чи в блендері. Перекласти овочеву суміш у миску й додати посічену зелень. Додати оцет, сіль і цукор — перемішати.
З баклажанів злити сік, просушити паперовим рушником. Обсмажити шматочки в олії до рум’яності. На дно стерилізованих банок (по 0,5 л) викласти кілька шматочків баклажанів. Потім — столову ложку овочевого маринаду. Чергуючи, наповнити всі баночки синенькими та духмяною овочевою масою. Стерилізувати банки, прикривши кришками, 20 хв. (для банок по 0,5 л).
Закрити під ключ, перевернути, укутати і дати охолонути. Зберігати таку заготовку можна не тільки в коморі, а й квартирі (в сухому темному місці).
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