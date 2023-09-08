Як відомо, з червня цього року тариф на електроенергію незалежно від обсягу споживання дорівнює 2,64 грн/кВт-год. Проте навіть за цих умов українці можуть оплачувати електрику за вдвічі меншим тарифом — 1,32 грн/кВт-год. Для цього потрібно встановити зонний лічильник — двозонний або тризонний, розповіли в компанії ДТЕК «Київські електромережі».

При встановленні двозонного лічильника до показань, які він фіксує, не застосовується підвищувальний коефіцієнт. У денний час споживання електроенергія оплачується з коефіцієнтом 1, а в нічний — 0,5. Таким чином, за електроенергію, яку домогосподарство спожило в денний час (з 7 до 23 год.), платите за тарифом 2,64 грн, а вночі (з 23 до 7 год.) — за тарифом 1,32 грн/кВт-год. Якщо домогосподарство споживає за місяць понад 500 кВт-год., то двозонний лічильник для нього просто незамінний. При цьому роботу всіх або багатьох побутових електроприладів краще перенести на ніч. Тоді ваш будинок споживатиме таку ж кількість електроенергії, що й удень, проте обходитиметься вона вдвічі дешевше.

Якщо ви вже встановили такий лічильник самостійно, потрібно звернутися із заявкою на його параметризацію в обслуговувальну компанію. Якщо ж хочете придбати його, то слід замовити установку зонного приладу обліку.

Вартість встановлення двозонного лічильника разом із його параметризацією становить від 3000 грн, повідомляють у ДТЕК.