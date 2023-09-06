Яблучне пюре з вершками — неймовірно ароматне, шовковисте, сподобається і дорослим, і малим! За смаком нагадує пюре з баночок дитячого харчування.

(Виходить близько 1,5 л)

1,5 кг кисло-солодких яблук (очищених від шкірочки та насіння)

220 г цукру

150 мл води

120 мл вершків (10—20%)

Очищені яблука нарізати невеликими шматочками, перекласти в товстостінну каструлю. Влити воду, поставити на середній вогонь. Варити, помішуючи, на повільному вогні з моменту закипання 20—30 хв. (залежить від сорту яблук). Готувати до повного розм’якшення. Подрібнити блендером на однорідне пюре (з плити можна не знімати). Всипати цукор, перемішати. Варити, помішуючи, на повільному вогні близько 15 хв. Влити вершки, потримати яблучне пюре на вогні 10 хв. Одразу розкласти в гарячі стерилізовані банки, закрити під ключ. Зберігати в холодній коморі.