Це одне з найпоширеніших запитань, яке ставлять українці, звертаючись на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я.

Національний контакт-центр МОЗ — 0 800 60 20 19 — надає безоплатні консультації. Українці можуть отримати відповідь на будь-яке запитання зі сфери охорони здоров’я, зокрема, і як продовжити термін дії інвалідності, інформують у відомстві.

Також, якщо під час проходження медико-соціальної експертної комісії порушують ваші права, зокрема вимагають гроші за проходження МСЕК, звертайтеся на гарячу лінію — 0 800 60 20 19 (щоденно з 8 до 20 год.). Там же є інформація стосовно контактів і місця розташування всіх медико-соціальних експертних комісій в Україні.

Нагадаємо, що на період дії воєнного стану процедура проведення медико-соціальної експертизи спрощена.

Зокрема, МСЕК здійснює свої функції за принципом екстериторіальності. Тобто людина може пройти медико-соціальну експертизу незалежно від місця реєстрації, за місцем свого фактичного перебування.

Крім того, якщо пацієнт не має змоги особисто прийти на огляд МСЕК, рішення приймається заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я.

Важливо, що для людей, термін переогляду інвалідності яких припав на цей період, і які не можуть пройти обстеження й оформити направлення на МСЕК, строк повторного огляду вважається продовженим на весь час дії воєнного стану та впродовж пів року після його припинення/скасування.