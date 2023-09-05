Оскільки таке лечо не містить оцту, його можна подавати не лише як закуску, а й використовувати для приготування інших страв: додавати в супи, борщі, тушковане м’ясо, фрикадельки тощо.

На 5 л готового лечо:

2 кг помідорів;

3 кг болгарського перцю (червоного, жовтого, зеленого);

склянка цукру (200 мл);

1 склянка олії;

2 столові ложки солі.

Усі овочі зважувати в очищеному вигляді. Томати разом зі шкірочкою пропустити крізь м’ясорубку. Масу викласти в товстостінну каструлю. Додати сіль, цукор, олію. Поставити на повільний вогонь.

У цей час перець (краще брати м’ясистий) нарізати крупними шматками чи смужками. Додати до томатної маси. Спочатку здаватиметься, що перцю багато, але потім він «осяде». Варити все разом на повільному вогні до закипання.

Щойно закипить, тримати на вогні близько 15 хв. Перець має дійти до напівготовності. Для перевірки виловити шматочок і скуштувати. Розкласти гаряче лечо в стерилізовані банки, закрити під ключ. Банки перевернути, укутати до охолодження.

За правилами, домашню консервацію зберігають у прохолодному місці, але таке лечо добре стоїть і за кімнатної температури.