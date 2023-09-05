Після жнив залишається чимало соломи. Дбайливий господар знає, як її використати.

Передусім солому використовують як мульчу. Земля під нею завжди пухка та волога, насичена хробаками. Найкраща — житня, бо вона не до смаку гризунам. Мульчу з соломи особливо любить суниця. Така ковдра залишає ягоди чистими й береже від гниття. Ідеальна також для помідорів, огірків, капусти, часнику та інших овочів, а також ягідних кущів. При мульчуванні солому важливо добре полити та утрамбувати.

Солома — це ще й добриво. У ній міститься до 80 відсотків органічних речовин, мікроелементи. Є чудовим джерелом вуглекислоти, що поліпшує умови для повітряного живлення рослин. Ефективність підживлення нею помітно зростає при додатковому внесенні азоту — 8—10 кг на 1 т соломи.

Солома — чудовий утеплювач. А ще з неї виходять гарні доріжки. Додають її і в компост.

А як використовуєте солому ви?

Петро КОЛОДІЙ. Сумська обл.