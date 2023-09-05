В Україні нині її надають близько 6 тисяч сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів у 586 закладах, інформують у Національній службі здоров’я України. Це заклади, які уклали договір із НСЗУ на пакет «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги».

Що отримує пацієнт у межах пакета:

✔ При його згоді лікар проведе скринінг на психічні розлади. Якщо результат виявиться позитивним — клінічну оцінку стану (оцінка фізичного стану здоров’я та психічного статусу).

✔ Лабораторні та інструментальні дослідження з метою диференціальної діагностики та виключення ПНР, пов’язаних з фізичним здоров’ям.

✔ За згоди пацієнта сімейний лікар направить його (за необхідності) до лікаря-психіатра для діагностики, встановлення діагнозу та надання рекомендацій з лікування.

✔ План ведення та лікування з виявленими та встановленими раніше розладами в межах компетенції сімейного лікаря.

Перша психологічна допомога

✔ Психосоціальні, а також фармакологічні та поведінкові втручання.

✔ Супровід пацієнта з ПНР.

✔ Скерування пацієнта за відсутності позитивної динаміки у стані після застосування психосоціальних, фармакологічних і поведінкових втручань до лікаря-спеціаліста.

✔ Психологічна підтримка членів родини, які доглядають за пацієнтом, а також навчання техніці самодопомоги тощо.

Для зручності пацієнтів в Україні створено онлайн-мапу медзакладів, на яку нанесено всі медичні заклади, які мають договір із НСЗУ про надання безкоштовної психологічної та спеціалізованої допомоги з ментального здоров’я.

Знайти такий заклад можна за посиланням: https://cutt.ly/xwu337x2