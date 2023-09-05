Прийнята Кабміном постанова «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо автоматичного здійснення перевірок відомостей, необхідних для допуску особи до керування транспортними засобами, оформлення, видачі посвідчень водія, реєстраційних документів і номерних знаків на транспортні засоби, а також способу їх отримання» спрощує отримання та оформлення техпаспорта і номерних знаків, інформують у МВС.

Відтепер і посвідчення водія можна буде пересилати через міжнародні поштові відправлення. Ця опція є особливо актуальною в умовах повномасштабної війни росії проти України, коли громадяни нашої держави, проживаючи за кордоном, зможуть здійснити обмін посвідчення водія через «Дію» або електронний кабінет водія, отримавши пластиковий документ у поштовому відділенні відповідної країни, наголошують у відомстві.

Постановою визначено особливості електронної інформаційної взаємодії МВС України з іншими суб’єктами для автоматизації процесу перевірки відомостей, необхідних для надання послуги сервісними центрами МВС. Це питання є важливим, зокрема, з огляду на комплексну підготовку до повноцінного впровадження послуги реєстрації автомобіля онлайн, запланованого на вересень цього року.