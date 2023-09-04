Часточки груш із лимоном, варення за смаком — як мармелад.

(Виходить 3,5 л)

4 кг груш

3 лимони

2,4 кг цукру

Для рецепта краще взяти стиглі, але не дуже м’які груші. Кожну розрізати на 4 частини, видалити середину та хвостики. Груші нарізати невеликими шматочками. (Із 4 кг цілих груш виходить 3 кг вже підготовлених, очищених). Лимони розрізати на 4 частини, видалити насіння, зрізати кінчики, нарізати, як груші. (На 1 кг підготовлених груш беріть 1 лимон та 800 г цукру).

Викласти груші, лимон і цукор у товстостінну каструлю, акуратно перемішати. Залишити за кімнатної температури на 3—4 год., щоб пустили сік.

Поставити на невеликий вогонь, помішуючи, довести до кипіння. З моменту закипання проварити 5—7 хв., помішуючи. Зняти з плити, залишити на 6—8 год. Другий раз поставити на невеликий вогонь, помішуючи, довести до кипіння. З моменту закипання варити 5—7 хв. Зняти з плити, залишити на 6—8 год. Третій раз поставити на невеликий вогонь, помішуючи, довести до кипіння. З моменту закипання варити 5—7 хв.

Гарячим викласти в стерилізовані банки, закрити під ключ. Укутати до охолодження. Зберігати в темному прохолодному місці.