Якщо в розпал сезону овочів і фруктів вас регулярно турбують незрозумілі симптоми, схожі чи то на застуду, чи то на шлунковий розлад, це може бути алергічна реакція на дині, персики або помідори. «Порадниця» з’ясувала, чому виникає харчова алергія та чи можна її позбутися.

ВИННІ БІЛКИ

— Харчова алергія — це комплекс симптомів, що виникають через неадекватну імунну реакцію організму на певні продукти харчування або їхні окремі компоненти, — пояснює лікар-терапевт Юрій КОРЯГІН. — При цьому симптоми алергії можуть виникнути від вживання навіть мінімальної кількості їжі. Іноді, щоб запустити реакцію, варто лише торкнутися харчового алергену губами.

Зазвичай алергічна реакція виникає на білок, украй рідко — на вуглеводи та жири. Найбільш поширені алергени — це білки, що містяться в коров’ячому молоці, яйцях, арахісі, кунжуті, рибі, морепродуктах, горіхах, сої тапшениці. Також досить часто зустрічається алергія на деякі фрукти, овочі, ягоди, селеру, гірчицю.

Харчову алергію часто плутають із непереносимістю деяких видів їжі, оскільки їхні ознаки схожі, проте при непереносимості імунна система не залучається до патологічного процесу.

ХТО РИЗИКУЄ

За словами лікаря, переважно харчова алергія вперше проявляється ще в дитячому віці, причому велику роль у її розвитку відіграє спадковість і харчування матері під час вагітності. Вилікуватися від харчової алергії за допомогою медикаментів неможливо, але більше половини дітей її «переростають» за умови тривалого вилучення з раціону продуктів, що спричиняють алергічну реакцію.

У дорослих алергія на харчові компоненти більш поширена серед людей із хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту, печінки, жовчовивідних шляхів. Чинниками ризику вважають також ожиріння, часті вірусні чи грибкові інфекції, дефіцит вітаміну Д, зловживання алкоголем.

Крім того, перехресна реакція на низку продуктів часто зустрічається у пацієнтів з іншими алергічними захворюваннями, зокрема, бронхіальною астмою, атопічним дерматитом, полінозом — алергією на пилок. Наприклад, ті, хто чутливий до пилку амброзії, можуть мати перехресну алергію на банани, огірки, дині, насіння, кабачки.

ТРИВОЖНІ СИМПТОМИ

У переважній більшості випадків відповідь організму на харчовий алерген негайна й проявляється протягом декількох хвилин або через 1—2 години після вживання «небезпечних» продуктів. Тривати симптоми можуть кілька днів, а іноді й тижнів. Прояви алергії та їхня тривалість залежать від різних факторів — алергену та його кількості, віку й індивідуальної чутливості пацієнта.

Із боку шлунково-кишкового тракту це можуть бути нудота, блювання, спазми та кольки в животі, відсутність апетиту, розлад роботи кишківника (пронос чи запор), з боку дихальної системи — задишка, кашель, чхання, набряк і печіння в носоглотці, нежить. Також можливі сверблячі висипання на шкірі, сльозоточивість і почервоніння очей, закладеність вух, головний біль. Іноді спостерігається підвищення артеріального тиску, аритмія, біль у грудях.

Найнебезпечніша реакція організму на вживання продукту-алергену — це анафілактичний шок. Він становить небезпеку для життя та проявляється масштабним висипом, утрудненим диханням, хрипами, запамороченням, непритомністю. При підозрі на цей стан треба негайно викликати «швидку» або везти людину до лікарні самостійно.

ЩО РОБИТИ

— Діагностика харчової алергії починається зі збору анамнезу пацієнта: необхідний огляд і ретельне опитування для виявлення зв’язку між прийомом певної їжі та появою симптомів, — каже Юрій Корягін. — Також проводять шкірні проби з харчовими алергенами, аналіз крові на імуноглобуліни, харчову провокаційну пробу.

За результатами обстежень лікар складає гіпоалергенну дієту, з якої виключають не тільки безпосередні алергени, а й близькі до них продукти. Наявні симптоми алергії усувають чи полегшують за допомогою антигістамінних препаратів. Також часто потрібні заходи щодо відновлення мікрофлори кишечника та зміцнення імунітету.

ДОПОМОЖІТЬ СОБІ САМІ

Якщо у вас зараз немає можливості зробити шкірні проби або їхні результати неоднозначні, самостійно дотримуйтесь дієти, що складається з відносно не алергенних продуктів і виключає поширені харчові алергени.

Зокрема, включіть до раціону відварену яловичину, м’ясо кролика, круп’яні та овочеві супи, відварену картоплю, цвітну капусту, вершкове масло, оливкову олію, свіжі сир і кисляк, геркулесову й рисову каші, свіжі огірки та кріп, печені яблука, узвари із сухофруктів.

Страви краще тушкувати, варити чи запікати, харчуватися невеликими порціями. При цьому доведеться відмовитися від риби та рибних продуктів, копченостей, молока, гірчиці, майонезу, м’яса птиці, кави, меду, шоколаду, томатів, баклажанів, цитрусових, горіхів, грибів, яєць, полуниці, алкоголю.

Ірина КАДЧЕНКО.