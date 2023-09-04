До 150 тис. грн на власну справу можуть отримати родини з дітьми з-поміж ВПО. Відповідну грантову програму реалізує благодійна організація «СОС Дитячі Містечка».

Узяти участь можуть ті батьки родин із дітьми, котрі:

проживають чи зареєстровані в одній з областей — Івано-Франківській, Київській, Львівській, Полтавській чи Чернівецькій;

мають чинний статус ФОП, який вимушено призупинив діяльність, або готові відкрити його протягом найближчого місяця.

Окрім гранту, проєкт передбачає триденне офлайн-навчання від профільних фахівців, а також консультації експертів і менторський супровід на шляху розроблення та реалізації бізнес-плану.

Для отримання детальнішої інформації можна звертатися за телефоном: 0(73) 343-31-95. Або написати на електронну пошту: liliia.sheina@sos-ukraine.org