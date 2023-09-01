Соковиті помідори, ароматний перець, хрустка цибуля і ніжна морква в одній банці. Сьогодні готуємо такий салат з рисом, хоча дуже смачно виходить і з перловкою.

На 3 л готового салату:

2 кг помідорів

500 г цибулі

500 г солодкого перцю

500 г моркви

1 склянка олії

1 склянка шліфованого рису

4 столові ложки цукру

2 столові ложки оцту (9%)

1 столова ложка солі

Подавати можна в холодному чи гарячому вигляді. Цілком самостійна страва, швидкий перекус або гарнір до смаженого або тушкованого м’яса, птиці, риби. Дуже зручно взяти баночку із собою на роботу чи природу.

Для цього салату підійдуть будь-які томати: м’яті, м’які, перезрілі. Вирізати плодоніжки. Подрібнити помідори будь-яким зручним для вас способом. Шкірочку можна не знімати. Перелити томатне пюре в

овстостінну каструлю, поставити на середній вогонь, нехай гріється. Тим часом підготувати інші овочі.

Цибулю нарізати дрібними кубиками. Моркву крупно натерти. Закласти моркву та цибулю в кипляче томатне пюре, перемішати, як закипить, варити 10 хв. Перець нарізати дрібними кубиками. Додати в каструлю, перемішати. Влити олію, всипати цукор і сіль.

Важливо: сіль використовувати не йодовану — вона не підходить для заготовок. Перемішати, прикрити каструлю кришкою і тушкувати на вогні нижче середнього близько 15 хв.

Рис промити, дати стекти воді, додати до овочів. Краще брати шліфований рис — він зберігає форму та не розварюється. Добре перемішати, довести до кипіння, прикрити каструлю кришкою і готувати на маленькому вогні близько 40—45 хв. Салат буде готовий, щойно рис стане м’яким. Наприкінці додати оцет і перемішати.

Гарячим викласти в стерилізовані банки, закрити під ключ. Укутати до охолодження. Зберігати в темному прохолодному місці.