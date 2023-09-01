Початок осені — найкраща пора для висаджування півоній. Від правильності посадки залежить успішність вирощування цих розкішних кущів протягом багатьох років.

Як і для плодових дерев, яму готують заздалегідь. Тож готуються до посадки приблизно за 2—4 тижні. За цей час земля в ямі встигне дещо осісти. Передусім обирають правильне місце. Півонії — рослини дуже світлолюбні. Не люблять тісноти, тому не варто висаджувати їх близько до інших рослин. Гарно ростуть на суглинистих, добре дренованих ґрунтах. Не переносять сирих, заболочених місць. На таких ділянках у них можуть загнити корені. Ділянку перед посадкою потрібно глибоко обробити.

Яму готують розміром 50x50x50 см (для деревоподібних півоній — ще більше). На дно за потреби укладають шар дренажу товщиною 15—20 см: щебінь, гравій тощо. Зверху насипають шар родючого ґрунту. Можна приготувати такий субстрат: по одній частині перегною, торфу, піску та листової землі. Також не завадить додати 200 г суперфосфату та 1—2 склянки деревного попелу.

Нагадаємо, що півонії не люблять глибокої посадки. Через це вони можуть у подальшому не зацвісти.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.