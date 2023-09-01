До цього закликають у Міністерстві внутрішніх справ, попереджаючи українців про нову фішингову схему шахрайства у Фейсбуці. У цій соцмережі масово надходять ось такі спам-повідомлення.

За допомогою цього виду шахрайства — фішингу — шахраї крадуть конфіденційні дані користувачів.

Правоохоронці радять, як уберегтися від цього:

✔ У жодному разі не переходьте за сумнівними посиланнями.

✔ Одразу надсилайте скаргу на допис і блокуйте його розповсюдника.

✔ Ніколи та нікому не повідомляйте свої особисті й банківські дані.

✔ Використовуйте складні паролі, які містять: великі й малі літери, цифри та символи.

Пам’ятайте: для кожного акаунта — унікальний пароль. Де є можливість налаштування двофакторної автентифікації — налаштуйте її.

✔ Програми та застосунки завантажуйте лише з офіційних джерел. Установіть антивірус. Оновлюйте \ операційну систему.

✔ Захистіть свій фінансовий номер: забороніть віддалений перевипуск SIM-картки або перейдіть на контрактне обслуговування.

✔ Завжди перевіряйте інформацію та користуйтеся лише офіційними джерелами.