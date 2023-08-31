Помідори на зиму, наче свіжі. Така заготовка настільки універсальна, що без неї взимку просто не обійтись. Використовуйте її для приготування супів, гарячого або просто заправте цибулею з олією та подайте як салат із картоплею.

Дуже смачний омлет, приготовлений із такими томатами взимку. А можна пробити блендером — і вийде томатний сік або паста.

Кількість томатів — на власний розсуд. Помідори надрізати зверху навхрест, занурити на пів хвилини в окріп, а потім одразу — в холодну воду. Зняти шкірочку. Розрізати на 4 частини (або залежно від їхнього розміру). Викласти в широку товстостінну каструлю чи таз. Поставити на середній вогонь.

Щойно томати рівномірно прогріються та закиплять, одразу зняти з вогню та розкласти в гарячі стерилізовані банки. Залити томатним соком, що утворився. Закрити під ключ. Банки перевернути, укутати до охолодження. Зберігати в темному прохолодному місці.