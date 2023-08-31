Кроти — це маленькі тваринки, що харчуються різними жучками, хробаками, равликами, сороконіжками та іншими комахами. Вони завдають чимало клопоту, коли риють газони чи грядки з овочами та псують ґрунтовий покрив чи коріння рослин. Для боротьби з цими тваринками не слід вдаватися до радикальних заходів і знищувати. Адже вони — ланцюжок у природі, що відповідає за збагачення землі корисними мінералами, киснем і природне розпушування ґрунту. Існує безліч гуманних способів відлякування кротів.

РОСЛИНИ

У кротів дуже розвинений нюх, за допомогою якого шукають собі їжу, тому добре відчувають неприємні для них запахи. Не переносять запах бобів. Отже, аби самі залишили територію, можна посадити боби з усіх боків городу, навколо грядок з овочами та між різними садовими культурами. Зважте на це, коли наступного сезону плануватимете свою городню ділянку.

Також крота відлякує специфічний запах рябчика імператорського. Це не тільки корисна, а й дуже красива квітка. Її розташована в землі цибулина виділяє неприємний для кротів запах. Тому через кілька тижнів вони залишать своє житло. Бульбоцибулини рябчиків ви вже можете висадити восени.

ШУМ

Кроти у своїх нірках ведуть тихий, спокійний спосіб життя, тому їх сильно дратують сторонні шуми. Можна розташувати на території різні тріскачки, які видають неприємний для кротів звук під час вітру. Також можна на прут повісити консервні бляшанки та розташувати їх біля нірки. Ці тварини не переносять звуки шарудіння, тому на залізні прути навішують пластикові пляшки та вставляють біля нірок крота та по площі саду. Під час вітру пляшки видаватимуть неприємний для крота звук, а для людини він буде практично нечутний.

ПАСТКИ

Можна самостійно спробувати зловити крота в пастку. Вирити між його проходами ямку та заглибити в неї банку на рівні проходу тварини, щоб шийка не перекривала прохід. Коли кріт пересуватиметься своїми володіннями, він просто впаде в банку і не зможе вибратися. Не потрібно в банку наливати воду чи іншу рідину. Треба гуманно ставитися до тварини, просто віднесіть її в ліс або туди, звідки не дістанеться до вашої ділянки, і випустіть. Кріт чудово обживеться на новому місці та займатиметься своїми прямими обов’язками — розпушуватиме та збагачуватиме землю.

ЧОГО НЕ СЛІД РОБИТИ

Багато садівників вдаються у боротьбі з кротами до радикальних заходів. Але не варто використовувати отруту. Бо під час опадів вона потраплятиме у ґрунт, отже, велика ймовірність, що й у рослини. Також не потрібно наливати в ємності або мочити ганчірки гасом, скипидаром та іншими подібними рідинами та розташовувати їх по периметру саду. Оскільки насамперед ці запахи негативно впливають на здоров’я людини.

Не варто підривати нірки тварини чи ставити капкани. Хоч би як шкодили вам кроти, будьте гуманні до них.