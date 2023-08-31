Консультує офтальмолог вищої категорії Олена ПАРАМОНЧИК:

— Катаракта — це офтальмологічне захворювання, при якому відбувається часткове або повне помутніння кришталика, розташованого всередині очного яблука між райдужкою та склоподібним тілом. Свою назву патологія отримала від грецького слова «kataraktes» (водоспад), що характеризує зоровий ефект «затуманювання», який виникає у хворих.

Хвороба дуже поширена, від неї страждає більше половини населення Землі. Здебільшого це пацієнти віком від 60 років і старші, що пов’язано з природними віковими змінами в організмі та порушенням обмінних процесів в очах.

Залежно від виду та стадії патології лікування може бути консервативним або оперативним. Найдієвішим і найсучаснішим методом боротьби з катарактою нині вважається ультразвукова факоемульсифікація —малотравматична операція із заміни помутнілого кришталика на штучну інтраокулярну лінзу. Але є протипоказання до хірургічного втручання.

До основних належать перенесений нещодавно інсульт або інфаркт, декомпенсований перебіг цукрового діабету, декомпенсована глаукома, розсіяний склероз, злоякісні новоутворення в районі повік і очей. Також операція не робиться, якщо є запальні процеси кон’юнктиви, судинної чи райдужної оболонки ока. При цих захворюваннях рекомендується спочатку пройти повноцінний курс лікування, який включає антибіотики, протизапальні засоби тощо.

Щоб загальмувати розвиток патології без операції, застосовують спеціальні лікувальні окуляри та медикаментозні препарати, що стимулюють обмінні процеси та уповільнюють помутніння кришталика: очні краплі («Віцеїн», «Квінакс», «Тауфон», «Офтан Катахром»), прийом комплексів амінокислот, мікроелементів і вітамінів.

Але не існує ліків, здатних повністю прибрати катаракту: зазвичай прогресування хвороби до стану, що потребує хірургічного втручання, все одно відбувається протягом 5—10 років.

До народних засобів лікування катаракти належать закапування в очі соку алое чи цибулі, меду, настоянки з кропового насіння. Але я б не рекомендувала експериментувати з цими рецептами, оскільки вони можуть погіршити ситуацію, спричинивши алергію, опік чи набряк слизової оболонки.

На жаль, від розвитку катаракти із віком не застрахований ніхто. Але зменшити ризик помутніння кришталика чи уповільнити темпи цього процесу допоможе відмова від шкідливих звичок, повноцінний сон, здоровий раціон, прийом вітамінів, регулярне відвідування офтальмолога, використання якісних сонцезахисних окулярів. Якщо вам доводиться багато читати або працювати за комп’ютером, постійно користуйтеся зволожуючими офтальмологічними краплями та робіть розслаблювальну зарядку для очей.

Підготувала Ірина КАДЧЕНКО.