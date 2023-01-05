ЯСКРАВЕ ОСВІТЛЕННЯ

Кімнатне оливкове деревце активно ростиме, розвиватиметься і плодоноситиме лише за умов яскравого освітлення. Взимку його потрібно помістити на добре освітлене підвіконня або використати джерела додаткового світла.

Улітку бажано виносити на балкон або терасу, найкраще з південного боку будівлі. Також можна залишати на свіжому повітрі з весни до перших заморозків, після чого переносити на зимівлю в приміщення.

ТЕМПЕРАТУРА ТА ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ

На зимівлю деревце найкраще залишити на заскленому балконі — так отримає необхідне сонячне світло та повітря. Оптимальні температурні умови — від плюс 5 до 10 градусів.

У плані вологості повітря олива невибаглива. Їй досить природної вологості влітку на свіжому повітрі, взимку на балконі чи оранжереї.

Якщо вазон розташований у кімнаті з увімкненим опаленням, його листя потрібно обприскувати з пульверизатора двічі на день.

ПОЛИВ

При догляді за європейською оливою в домашніх умовах потрібно враховувати, що вона добре переносить короткочасний дефіцит вологи, але тривала посуха для неї є згубною. Молоді рослини потребують регулярного поливу, інакше ріст сповільнюється.

При догляді за дорослими оливковими деревцями слід стежити за станом ґрунту та поливати лише в міру його пересихання. Найкраще рясно полити деревце, залишити на деякий час і злити зайву вологу з піддона. Це потрібно робити не частіше, ніж 1—2 рази на тиждень.

Узимку рослина перебуває в стані спокою, тому поливи потрібно максимально скоротити.

ПІДЖИВЛЕННЯ

Для повноцінного розвитку оливковому деревцю потрібні поживні елементи — азот, калій, фосфор. Для цього наприкінці березня або в квітні його підживлюють органічними або комплексними мінеральними добривами, до складу яких входить азот. Вносити їх треба не рідше двох разів на місяць.

ОБРІЗУВАННЯ

Щорічне обрізування необхідне для формування акуратної та доглянутої крони. При цьому видаляють усі ослаблені та хворі пагони, а також ті, що ростуть усередину й загущують крону.

Оптимальним варіантом вважається куляста форма крони. Вона не тільки акуратно та ефектно виглядає, але й спрощує догляд за рослиною. Обрізують звичайним садовим секатором. Усі місця зрізу потрібно обробити садовим варом, щоб не потрапила інфекція.

ПЕРЕСАДКА

Із віком оливкове деревце потребує пересадки. Його коренева система розростається і їй потрібна ємність більшого розміру. Залежно від швидкості росту пересаджують кожні 2—4 роки. Оливкове деревце невибагливе до складу ґрунту, але віддає перевагу родючим та обов’язково добре дренованим сумішам. До готового торф’яного субстрату можна додати трохи дернової землі та перліт, який забезпечить легкий прохід води через ґрунт. Пересадку роблять тільки акуратною перевалкою. На дно ємності обов’язково слід засипати дренажний шар, що запобігатиме застою вологи в ґрунті. Це може бути бита цегла, дрібний щебінь або керамзит.

При дотриманні всіх рекомендацій можна виростити пишне квітуче дерево, яке стане екзотичною окрасою вашого дому.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.