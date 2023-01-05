Безалкогольний глінтвейн на основі журавлинного соку не тільки добре зігріє, а й підтримає імунну систему вітамінами з журавлини та цитрусових, а також натуральних прянощів.

На 0,7 л води:

2 склянки журавлини

пів лимона

1 великий апельсин

3 столові ложки меду (цукру)

2 палички кориці

5—6 шт. гвоздики

2—3 зірочки бад’яну

2—3 см кореня імбиру

Спеції та прянощі для глінтвейну потрібно брати натуральні, не мелені! Журавлину викласти в каструлю, потовкти товкачиком. Залити водою. Додати порізаний шматочками імбир, часточки лимона та апельсина (разом зі шкірочкою), корицю, гвоздику, бад’ян. Прогрівати на повільному вогні до закипання, одразу ж зняти з плити, накрити кришкою та укутати рушником, залишити на 15 хв., щоб настоявся. Далі процідити глінтвейн крізь сито та розлити по чашках.

Підготувала Діана ШЕПЕЛЬ.