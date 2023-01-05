Узимку ми частіше скаржимося на самопочуття та поганий настрій. Це пояснюється цілком логічними та реальними причинами. Головна із них — відсутність сонячного світла, що призводить до зниження рівня вітаміну D і переривання циклів мелатоніну та орексину.

Вітамін D необхідний для м’язів і кісток, міцного імунітету, нормального обміну речовин, функції щитоподібної залози, всмоктування кальцію і магнію та інших процесів в організмі. А налагоджений цикл продукування організмом гормону епіфіза — мелатоніну, та нейропептиду, що виробляється гіпоталамусом, — орексину, регулює процеси сну та неспання, порушення яких негативно впливають на стан здоров’я.

Є Й ІНШІ ФАКТОРИ, ЯКІ УСКЛАДНЮЮТЬ НАШЕ ЖИТТЯ ХОЛОДНОЇ ПОРИ:

зменшення у раціоні свіжих фруктів, овочів, ягід;

збільшення калорійності їжі, що призводить не лише до пасивності, набору ваги, а й до зимових загострень гастриту та інших захворювань шлунково-кишкового тракту;

холод, вологість — це не тільки небезпека замерзнути, застудитися, а й додатковий стрес, необхідність адаптації організму;

перепади атмосферного тиску при зміні погоди, що призводять до болів у суглобах та кістках;

віруси найактивніші взимку, що збільшує кількість заражень ними;

епідемії сезонного грипу, ГРВІ та інших вірусних захворювань; найбільше віруси поширюються в приміщенні, що погано провітрюється, вони легше проникають в організм через сухі слизові оболонки через нагрівання;

скорочення часу перебування в дорозі, мобільність загалом: ми менше рухаємось, що не сприяє активності та здоров’ю.

ДБАТИ ПРО СВОЄ ЗДОРОВ’Я ДОПОМОЖЕ:

прийом вітамінно-мінеральних комплексів — це можуть бути курси комплексних препаратів на місяць або прийом конкретного вітаміну/мінералу у великій дозі після підтвердження його дефіциту за допомогою аналізів;

фототерапія — особливе світло в іншому спектрі (багато виробників пропонують у вигляді ламп або одиночних джерел світла);

регулярне провітрювання приміщення, очищення повітря (у цьому допоможуть фільтри, побутові іонізатори);

сон, але не менше 7—8 год. у темному та тихому приміщенні;

зволожувачі, їх проста альтернатива — вологе прибирання або розпилювач;

корекція дієти — є доступні сезонні фрукти та овочі, а жирна риба, яєчні жовтки, жирні молочні продукти допомагають поповнити запаси вітаміну D в організмі;

частіше перебування на вулиці, особливо в сонячну погоду;

отримання курсу масажу або хоча б використання масажних аплікаторів, які активізують кровообіг, що має багато позитивних ефектів для здоров’я.

Узимку організму справді складніше зберігати здоров’я та енергію. Але є способи вирішення, і вони цілком доступні кожному.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.