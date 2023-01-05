На період дії воєнного стану продовжиться автоматичне нарахування державних соціальних допомог, в тому числі допомоги на дітей одиноким матерям і малозабезпеченим сім’ям. Таке рішення було прийнято на засіданні Уряду 27 грудня 2022 року.

Річ у тім, що в листопаді минулого року Кабмін постановив: на період дії воєнного стану надання державних соцдопомог і пільг, які було призначено раніше, автоматично продовжується, але тільки тим особам, котрі проживають на території проведення бойових дій або тимчасово окупованих. Тобто це означало, що всім іншим громадянам потрібно було б подавати заяви для поновлення або продовження виплат.

Така ситуація могла призвести до соціальної напруги та надмірного навантаження на органи соцзахисту й органи надання адмінпослуг, зокрема, через нестабільність електропостачання та часті повітряні тривоги. Тому й було прийнято відповідне рішення.