Ця святкова страва може включати різні інгредієнти, які надають їй незвичайного смаку. Хочу поділитись своїми улюбленими варіантами.

З ХАЛВОЮ

Така сподобається всім ласунам! Халва з соняшникових зерен ідеально вписується до всіх інгредієнтів, надаючи куті особливого насиченого смаку.

1 склянка пшениці для куті; 4 склянки води (для крупи); 100 г маку; 50 г цукру; 250 г халви; 300—400 мл холодної кип’яченої води; 1 столова ложка меду; 120 г волоських горіхів.

Мак помістити в невеликий сотейник, залити водою, щоб вона була на 2—3 см вищою. Поставити на середній вогонь, довести до кипіння, варити 2 хв. і зняти з вогню. Відставити вбік до повного охолодження.

Пшеницю добре промити. Залити холодною водою, поставити на середній вогонь і варити до готовності (близько 40 хв.). Чи варити за інструкцією, вказаною на упаковці. Після того ще накрити баняк кришкою, зверху — теплим рушником і дати «попріти» і заразом охолонути.

Вистиглий мак добре відцідити. Розтерти разом із цукром в чаші блендера чи кавомолці, або ж — вручну макогоном. Добре розтертий мак — це той, що пустив біле молочко і аж тоне в ньому. Перекласти до пшениці.

В чашу блендера після маку додати халву, мед й 200 мл кип’яченої води. Збити все разом до повного розчинення халви. Перелити до пшениці з маком.

Додати до куті волоські горіхи і долити стільки кип’яченої води, скільки вважаєте за потрібне. Добре вимішати все разом. Моїй куті потрібно було ще 200 мл води до звичної мені консистенції.

«ПАНСЬКА»

1 склянка пшениці; 4 склянки води; 50 г вершкового масла; 3 столові ложки меду; 4 столові ложки маку; пів склянки волоських горіхів; 100 г кураги; 100 г родзинок; жменя цукатів; 1 лимон.

Пшеницю помити і залити водою. Варити на невеликому вогні 40 хв. до готовності. Якщо після того, як пшениця буде повністю готова, залишиться трохи води, то її потрібно злити (кутя за цим рецептом виходить не рідкою). До теплої пшениці додати масло — так смак вийде більш насиченим. (Якщо готуєте пісну кутю, візьміть 2 столові ложки олії). Курагу та родзинки запарити в теплій воді на 10 хв. Курагу нарізати дрібними кубиками. Додати сухофрукти та цукати до пшениці. Мак запарити, зцідити та розтерти. Додати мак та подрібнені горіхи до куті. Цедру лимона дрібно натерти. Додати в кутю цедру, мед та 1—2 столові ложки соку лимона. Дати настоятися куті 2 год. за кімнатної температури.

НА УЗВАРІ

Для цього рецепта узвар має бути насиченим, із великою кількістю сушених яблук і груш.

1 склянка пшениці для куті; 4 склянки води; 100 г маку; 1 столова ложка меду; 100 г волоських горіхів; 100 г родзинок.

Для узвару: 1 л води; 300 г сушених яблук, груш, шипшини; 100 г чорносливу; мед за смаком.

Мак запарити і розтерти, родзинки запарити, пшеницю відварити — підготувати все так, як вказано вище. Поки готується крупа, горіхи злегка обсмажити на сухій пательні, дати охолонути і крупно посікти. В макітрі або глибокій мисці змішати розтертий мак, пшеницю, горіхи, родзинки, мед. Узвар зварити краще за добу, щоб настоявся. Залити узваром кутю до консистенції густого супу.

ЩО ЩЕ ДОДАТИ?

Основа куті незмінна: пшениця, мак, мед та горішки. А інші добавки — на ваш смак.

Родзинки, замочені в коньяку

сушена журавлина чи малина

вишні з варення

дрібка кориці

солодке червоне вино чи апельсиновий сік

суміш кількох видів меду — для більш багатогранного смаку.

Любов ПАРХОМЕНКО. м. Самбір.