Усі знають, що звичайні ножі з часом тупляться, але багато людей не звертають уваги на те, що й ножі блендера чи м’ясорубки теж не вічні. Тому їх теж треба час від часу заточувати, щоб працювати було простіше та легше.

Якщо зі звичайними ножами все зрозуміло, то як заточити ножі м’ясорубки та блендера (занурювального чи коктейльного), мало хто знає. Розповідаємо.

Беремо шкаралупу від трьох яєць, важливо, щоб була суха — для цього приберіть мембрану з внутрішньої її частини. Перебиваємо кілька хвилин блендером — от і все! Через пару хвилин спробуйте гостроту лез — якщо ще не дуже гострі — повторіть процедуру.

Із ножами м’ясорубки теж все просто — треба вирізати з наждакового паперу (маленької фракції) кружечок по розміру решітки, вставити у м’ясорубку шліфувальною стороною до ножа і покрутити ручку проти годинникової стрілки (це важливо!) — ножі заточаться.

Радив Руслан ВЛАСЕНКО.