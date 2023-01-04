Дбайлива господиня протягом року зберігає насіння кропу, а то й цілі «снопики» з корінцями і наземною частиною рослини. Адже кріп — не тільки пахуча приправа до багатьох страв, консервацій, а ще й цінні ліки!

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Відвар із засушеного насіння кропу корисно пити при захворюваннях шлунка, стравоходу, печінки, нирок, сечового міхура. Дозування — індивідуальне. До насіння кропу можна додавати полин, хвощ польовий, м’яту перцеву, петрушку (насіння, подрібнені коренеплоди, зелень).

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При запаленні очей узяти порівну засушені подрібнені квіти ромашки і насіння кропу. 1 ст. л. збору засипати у термос. Залити окропом — 300 мл. Настояти мінімум 2 год. Процідити. Промивати очі 5-6 разів на день.

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Якщо болить живіт, столову ложку засушеного насіння кропу закип’ятити на молоці — 0,5 л. Настоювати під кришкою. Через 20 хв. процідити. Пити малими ковтками. Для дитинки, в якої болить животик, приготуйте «кропну воду»: чайна ложка засушеного насіння кропу на 200 мл окропу. Настояти до температури +36-38 градусів, процідити. Хай дитинка п’є досхочу.

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Тонізує роботу шлунка: чайну ложку засушених подрібнених корінців кропу залити окропом — 200 мл. Варити на малому вогні 4 хв. Настояти під кришкою 20 хв. Протягом дня випити три таких порції.

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До речі, відвар із корінців кропу позбавляє потягу до алкоголю.

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Порошок засушеного насіння кропу вживають для профілактики приступів грудної жаби: споживати по чайній ложці тричі на день за 15-20 хв. до їди. Запивати теплою водою — 100-150 мл. Після кожних 4-5 днів лікування робіть перерву на 2 дні.

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Свіжий зелений кріп (насамперед листочки, які можна зберігати в морозильній камері) покращує апетит.

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Приправи з кропу, чаї (беруть не тільки насіння, а й листочки, стебла) підсилюють чоловічу потенцію.

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Щойно заготовлену або засушену наземну частину кропу (разом із насінням на «парасольках») запарюють у воді і миють голову. Дозування визначають індивідуально. Така процедура позбавляє від головного болю, зміцнює коріння волосся.

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Ванни з додаванням засушеного кропу (беруть усю наземну частину рослини) допомагають позбутися екземи та інших шкірних захворювань; також покращують сон.

Тарас ЛЕХМАН.