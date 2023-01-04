Ключові державні та приватні компанії у більшості міст вже встигли підготуватися до можливих наслідків ракетних ударів і до роботи під час тривалої відсутності електропостачання, запевняють у Мінреінтеграції. Сьогодні розповімо, як обслуговуватимуть українців за таких умов, зокрема, «Укрпошта» та банківські установи.

«УКРПОШТА»

Тут готові надавати більшість послуг незалежно від наявності чи відсутності світла, повідомляють у відомстві. Клієнти можуть отримати пенсійні й інші виплати, оформити всі види відправлень, передплату на періодичні видання, отримати посилки, купити товари, оплатити комунальні послуги, здійснити поштові грошові перекази в межах України.

Щоб усі відділення поштового зв’язку могли будь-коли приймати платежі, «Укрпошта» для більшості з них ввела єдиний тариф у розмірі 10 грн незалежно від суми платежу замість комісійного відсотка від суми.

БАНКИ

НБУ визначив алгоритм роботи банківських відділень при відсутності світла. Регулятор разом із банками втілює проєкт Power Banking. Це так званий периметр, побудований на базі чергових банківських відділень, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги в умовах тривалої відсутності електропостачання.

Чергові відділення забезпечуються усім необхідним обладнанням і каналами зв’язку для безперервної роботи, а також додатковим персоналом, касовою технікою, банкоматами, готівкою. Крім того, організовано роботу контактних центрів НБУ й інших банків для інформування клієнтів про місця розташування та графіки роботи чергових відділень. Наразі у переліку (https://bank.gov.ua) — вже понад тисяча таких відділень великих системних банків по країні.