Знаю, що до вінегрету додають солодкі яблука, але я люблю, щоб салат був гостренький, пряний. Тому заміняю їх запашними моченими яблуками. З пікантною заправкою — ох і смакота ж!
- 4 середні картоплини
- 2 середні морквини
- 2 середні буряки
- 5 солених огірків
- 1 середня цибулина
- 3 мочених яблука
- пів банки горошку
- 250 г квашеної капусти
Заправка:
- 5—6 столових ложок олії
- 1 столова ложка готової гірчиці
- 1 чайна ложка солі
Картоплю, моркву та буряк, не очищуючи, відварюю до готовності. Охолоджую, очищую. Разом із огірками та цибулею нарізаю. У мочених яблук вирізаю середину та видаляю шкірочку, нарізаю середніми кубиками. Капусту ріжу на коротенькі смужки. Змішую підготовлені інгредієнти з горошком, засмачую заправкою.
Богдана КАСЬКІВ. м. Івано-Франківськ.
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