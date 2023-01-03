Знаю, що до вінегрету додають солодкі яблука, але я люблю, щоб салат був гостренький, пряний. Тому заміняю їх запашними моченими яблуками. З пікантною заправкою — ох і смакота ж!

4 середні картоплини

2 середні морквини

2 середні буряки

5 солених огірків

1 середня цибулина

3 мочених яблука

пів банки горошку

250 г квашеної капусти

Заправка:

5—6 столових ложок олії

1 столова ложка готової гірчиці

1 чайна ложка солі

Картоплю, моркву та буряк, не очищуючи, відварюю до готовності. Охолоджую, очищую. Разом із огірками та цибулею нарізаю. У мочених яблук вирізаю середину та видаляю шкірочку, нарізаю середніми кубиками. Капусту ріжу на коротенькі смужки. Змішую підготовлені інгредієнти з горошком, засмачую заправкою.

Богдана КАСЬКІВ. м. Івано-Франківськ.