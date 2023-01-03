«Порадниця» завжди радить своїм читачам лише те, що перевірила на власному досвіді. Тож перед підготовкою матеріалу про те, чим зняти сліди скотчу з вікон, я спочатку спробувала видалити його на власних шибках.

Неподалік нашого будинку – Ірпінь із Бучею. Тож у перші дні війни дім постійно здригався від вибухів. Звісно, щонайперше, ми надійно заклеїли вікна скотчем. А днями вирішили його перед святами зняти та помити скло. Та от халепа: скотч знімався, однак на склі від нього залишався товстий липкий шар клею. Озброївшись купою фахової літератури, дізналась, що сліди скотчу зі скла відмивають: етиловим спиртом, олією, розчинниками, оцтом, розчином лимонної кислоти, нашатирним спиртом. А також прибирають шляхом наклеювання скотчу на скотч…

Цілий ранок пішов на те, щоб переконатись: усі ці засоби не працюють. Клейка поверхня нізащо не хотіла змиватись із шибки. А можливо, то в нас скотч такий «прилипучий»? Хай там як, а робити щось було потрібно.

Тоді я на інших вікнах інтуїтивно стала не зривати скотч рвучко, а знімати його дуже обережно, повільно, при цьому обов’язково сильно натягнувши кінчик на себе. І – о, диво! Плівка почала зніматись разом із нижнім клейким шаром. А на шибках навіть слідів не було помітно. Там, де все ж залишалось трішки клею, обережно, аби не подряпати шибку, зішкрябувала його гострим ножем. Вікна стали як новенькі!

Ну, а замість розлогої статті у мене вийшла ось така невеличка замітка, суть якої в тому, що скотч просто треба правильно знімати. І не буде вам мороки.

Катерина ОКУНЬ.