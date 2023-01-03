Якщо у вас почала часто затікати шия чи боліти голова, при цьому намацуєте в ділянці потилиці ущільнення, якого там раніше не було — це типові симптоми так званої «холки». «Порадниця» з’ясувала, чому виникає ця проблема та як із нею боротися.

НЕ ПРОСТО КОСМЕТИЧНИЙ ДЕФЕКТ

— Горбик на шиї, який називають «холкою» — це скупчення жирової тканини в районі сьомого шийного хребця, — пояснює терапевт Дмитро БАРАБАНОВ. — Найчастіше від нього страждають жінки зрілого віку, але ущільнення у місці переходу шийного відділу в грудний може виникати й у чоловіків.

Багато людей сприймають «холку» як суто косметичний віковий дефект, але вона також впливає на самопочуття. Жировий валик здавлює судини в шийному відділі хребта, які відповідають за кровопостачання мозку, і здатний спричиняти головний біль, погіршення пам’яті та зору, безсоння. До того ж «холка» у пацієнтів обох статей має тенденцію рости, твердіти й ставати болючою.

ЧОМУ ВИНИКАЄ

За словами лікаря, одна з основних причин виникнення непривабливого «загривка», — постійне перенапруження м’язів і зв’язок шиї та плечей через неправильну поставу під час роботи за комп’ютером. Це послаблює м’язи на рівні шийно-грудного відділу хребта й веде до розростання сполучної та жирової тканин, застою крові й лімфи, що спричиняє хронічні спазми та запалення у цій ділянці.

Інші фактори ризику — гормональні зміни в організмі (тому «холка» часто утворюється в жінок у період менопаузи), порушення обміну речовин, травми черепа, наявність зайвої ваги, остеопорозу, остеоартрозу, остеохондрозу, ендокринних захворювань, а також генетична схильність. Непрямі винуватці проблем із шиєю — малорухливий спосіб життя, хронічний стрес та систематичний прийом деяких ліків.

ЩО МАЄ НАСТОРОЖИТИ

Симптоматика залежить від стадії формування «холки». На початковому етапі це просто невелике м’яке ущільнення, яке не приносить фізичного дискомфорту. Коли горбик вже добре помітний, він спричиняє ниючі хворобливі відчуття в шиї, потилиці та плечах, скутість рухів і характерний хрускіт при поворотах голови.

У разі, якщо «холка» порушує кровопостачання головного мозку, людина відчуває частий головний біль, запаморочення, шум у вухах, слабкість та оніміння кінцівок, втрату чутливості в ділянці шиї.

Крім того, такі пацієнти нерідко скаржаться на швидку стомлюваність, проблеми з пам’яттю та концентрацією уваги, підвищення артеріального тиску.

ЛІКУВАННЯ

— На початковій стадії шийний горбик можна прибрати самостійно за допомогою спеціальних вправ, зниження маси тіла, корекції раціону, фізіотерапії, масажу, — упевнений Дмитро Барабанов. — Якщо ж «загривок» встиг сформуватися, потрібна допомога фахівця. Залежно від причини проблеми це може бути ендокринолог, ортопед, невролог, остеопат. Для точної діагностики пацієнту може бути рекомендовано УЗД м’яких тканин та судин шиї, рентген або МРТ шийного відділу хребта, аналіз крові на гормони.

За результатами обстежень обирають метод лікування: ліпосакція; замісна гормональна терапія (під час менопаузи); остеопатичні сеанси (якщо проблема спричинена слабкістю зв’язкового апарату). При виявленні міжхребцевих гриж, що стискають спинний мозок, може знадобитися хірургічне втручання.

ЯК ПОПЕРЕДИТИ

Ось які заходи попереджають формування холки або її подальший розвиток:

стежте за поставою під час роботи за столом: не опускайте голову, спину випряміть і притисніть до спинки стільця, стопи повинні стояти на підлозі, ноги — зігнуті під прямим кутом;

мінімум раз на годину робіть перерви в роботі для виконання зарядки з акцентом на шию та плечі;

спіть на ортопедичному або хоча б не надто м’якому матраці та на подушці не вище 10 см;

збалансуйте раціон: зведіть до мінімуму кількість «швидких» вуглеводів, цукру, солі, жирних та смажених страв; їжте більше каш, овочів, риби, нежирного м’яса;

будьте фізично активні: більше ходіть пішки, танцюйте, плавайте;

постійно стежте за поставою: покращити її, зміцнити м’язовий корсет допомагають йога та пілатес.

Підготувала Ірина КАДЧЕНКО.