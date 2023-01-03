Найзручніше слідкувати за станом фінансування допомог у телеграм-каналі https://t.me/SocialFund, що було створено та верифіковано Фондом соцстраху, аби надавати оперативну та докладну інформацію про всі напрями фінансування.

Для цього треба знати дату прийняття заяви-розрахунку, яку роботодавець формує на підставі листка непрацездатності працівника та подає до ФССУ на оплату.

Це викликано тим, що сам по собі лікарняний не містить фінансової інформації — він потребує опрацювання. Спочатку документ розглядає кадрова служба (визначається страховий стаж, пільги, кількість днів до оплати), далі комісія з соцстрахування підприємства призначає допомогу, після чого бухгалтерія розраховує її суму, формує та подає до ФССУ заяву-розрахунок.

Кожна така заява проходить автоматизовані контролі, ручну перевірку фахівцями Фонду та верифікацію. Після перевірки Фонд приймає її на оплату. Саме від дати прийняття заяви-розрахунку залежить дата виплати допомоги, тож саме на неї необхідно орієнтуватись у звітностях в телеграм-каналі https://t.me/SocialFund.

Дату прийняття заяви можна уточнити безпосередньо у роботодавця (це дата отримання третьої квитанції), або у відділенні Фонду. Контакти всіх відділень можна знайти за посиланням https://docs.google.com.

Фонд публікує декілька видів звітності, аби можна було прослідкувати кожен етап фінансування матеріального забезпечення:

за тегом #фінансування_оперативно — публікуються відомості про направлені кошти (пройде ще декілька банківських днів, доки регіональні управління направлять виділені кошти на рахунки роботодавців);

за тегом #фінансування_страхувальників надається інформація про вже направлені на рахунки роботодавців кошти. Інформація надається у вигляді інфографіки в розрізі регіонів. Зазначені дати означають, що кошти для виплати допомог за заявами, прийнятими по цю дату, вже надійшли на рахунки роботодавців;

окремо можна слідкувати за різними видами виплат — для цього введено теги #фінансування_лікарняні та #фінансування_декретні.

Роботодавець має виплатити допомогу застрахованій особі у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати, або відразу після надходження коштів від Фонду.