Такі печериці можна додавати в салати, подати з картопляним пюре. Краще використовувати дрібні грибочки.
- 500 г печериць
- 1 середня морквина
- 1 середня цибулина
- 2 зубчики часнику
Маринад:
- склянка води
- 4 столові ложки яблучного оцту
- 1,5 столові ложки цукру
- 1 чайна ложка солі
- 5 горошин духмяного перцю
- 1 чайна ложка насіння гірчиці
- 2 середніх лаврових листки
Для маринаду змішати в каструльці всі продукти. Перемішати та поставити на середній вогонь — нехай закипить і побулькає близько хвилини. Обов’язково спробуйте на смак — маринад має бути насиченим. Якщо особисто вам чогось не вистачає (кислоти, цукру чи солі), сміливо коригуйте. Закласти підготовлені гриби в киплячий маринад, дати повторно закипіти і варити на помірному вогні 5—7 хв.
Часник нарізати пластинами, цибулю — чвертькільцями, моркву — дрібними кубиками (можна крупно натерти). Через 5—7 хв. варіння печериці зменшаться в об’ємі і просочаться ароматним маринадом. У ще гарячі гриби з маринадом закласти подрібнені овочі. Перемішати і залишити так до повного охолодження за кімнатної температури (приблизно 1,5 год.).
Перекласти печериці в скляну банку і закрити кришкою. Поставити в холодильник ще на 2 год. Зберігати такі гриби можна 5—7 днів у холодильнику.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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