Такі печериці можна додавати в салати, подати з картопляним пюре. Краще використовувати дрібні грибочки.

500 г печериць

1 середня морквина

1 середня цибулина

2 зубчики часнику

Маринад:

склянка води

4 столові ложки яблучного оцту

1,5 столові ложки цукру

1 чайна ложка солі

5 горошин духмяного перцю

1 чайна ложка насіння гірчиці

2 середніх лаврових листки

Для маринаду змішати в каструльці всі продукти. Перемішати та поставити на середній вогонь — нехай закипить і побулькає близько хвилини. Обов’язково спробуйте на смак — маринад має бути насиченим. Якщо особисто вам чогось не вистачає (кислоти, цукру чи солі), сміливо коригуйте. Закласти підготовлені гриби в киплячий маринад, дати повторно закипіти і варити на помірному вогні 5—7 хв.

Часник нарізати пластинами, цибулю — чвертькільцями, моркву — дрібними кубиками (можна крупно натерти). Через 5—7 хв. варіння печериці зменшаться в об’ємі і просочаться ароматним маринадом. У ще гарячі гриби з маринадом закласти подрібнені овочі. Перемішати і залишити так до повного охолодження за кімнатної температури (приблизно 1,5 год.).

Перекласти печериці в скляну банку і закрити кришкою. Поставити в холодильник ще на 2 год. Зберігати такі гриби можна 5—7 днів у холодильнику.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.