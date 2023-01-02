Цукор – джерело енергії, але його надмірне споживання порушує енергетичний баланс і призводить до проблем зі здоров’ям уже в дитячому віці: ожиріння, серцево-судинних хвороб, цукрового діабету, карієсу.
Тож ВООЗ рекомендує обмежити споживання цукру впродовж усього життя, а дітям до 2 років взагалі не рекомендує вживати додані цукри. Так, 25 г або 5 ч. л. без гірки – саме така добова норма цукру для дітей за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров’я.
ЯК ЗМЕНШИТИ КІЛЬКІСТЬ ЦУКРУ В РАЦІОНІ?
- Привчайте дітей пити воду, а не солодкі напої. До питної води можна додавати лимон, ягоди чи листя м’яти. Компоти й узвари чудово смакують без цукру.
- Готуючи вдома, кладіть у страви менше цукру, ніж пропонується в рецепті, чи замініть цукор на фрукти, наприклад, банани чи фініки.
- Замість морозива спробуйте заморозити домашній йогурт без цукру або вершки, перебиті в блендері з бананом чи іншими фруктами та ягодами.
- Обмежте споживання цукерок, шоколаду, тістечок. Замініть їх на фрукти. Мед та сухофрукти бажано обмежити до 2 порцій на день (одна порція становить 15 г). Натуральні фруктові соки краще розводити водою, а кількість порцій не повинна перевищувати 2-3 на тиждень.
- Перевіряйте етикетки на продуктах – цукор додають не лише в солодощі, але й у соуси, напівфабрикати тощо. Вибирайте продукти з меншим вмістом цукру.
Джерело: Міністерство охорони здоров’я.
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