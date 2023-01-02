Цукор – джерело енергії, але його надмірне споживання порушує енергетичний баланс і призводить до проблем зі здоров’ям уже в дитячому віці: ожиріння, серцево-судинних хвороб, цукрового діабету, карієсу.

Тож ВООЗ рекомендує обмежити споживання цукру впродовж усього життя, а дітям до 2 років взагалі не рекомендує вживати додані цукри. Так, 25 г або 5 ч. л. без гірки – саме така добова норма цукру для дітей за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров’я.