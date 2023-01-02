Конденсат, роса на вікнах — явище дуже неприємне і дратує багатьох власників будинків та квартир. Причин «плачу» вікон може бути багато, найчастіше вони взаємозалежні.

1. Підвищити вологість у приміщенні можуть кімнатні рослини у великій кількості, тому на холодну пору року їх бажано прибрати з підвіконь.

2. Готування їжі також може спричинити підвищену вологість. Під час цього на кухні з’являється багато пари, температура піднімається разом із вологістю. Зрозуміло, від готування ви ж не відмовитеся, але обов’язково вмикайте витяжку під час цього, можна також тимчасово відкрити вікно на провітрювання.

3. Сушіння білизни. Бажано не завішувати всю кімнату мокрою білизною, не закривати нею батареї. Якщо є можливість, краще винесіть випрані речі на лоджію, балкон чи повісьте на вулиці.

4. Ремонт. Під час вологих ремонтних робіт, наприклад, нанесення штукатурки, вологість у кімнаті збільшується. Найкраще запланувати ремонт на літо, так і шар штукатурки висохне швидше. Ні — потерпіть, ремонт закінчиться, причина підвищеної вологості зникне сама собою.

5. Якщо в кімнаті вогко завжди, вона виходить на північ, знаходиться на першому поверсі, то доцільно купити осушувач повітря, який впорається з постійною вогкістю.

ЩО РОБИТИ

Якщо конденсат з’являється через погану вентиляцію або недостатньо ефективне опалення, можна вжити наступних заходів:

Щільні штори, жалюзі, ролети в холодну пору року слід піднімати, адже між ними й склом точно утворюється тонка плівка конденсату. Нехай руху повітря біля вікна ніщо не заважає.

Регулярно провітрювати кімнату. Хоча втрачати тепло взимку не хочеться, але якщо у ваших склопакетах не передбачена система природного повітрообміну за допомогою спеціальних отворів, вікно відкривати доведеться.

Якщо позбуватися широкого підвіконня, що перекриває потік теплого повітря до скла, ви не бажаєте, забезпечте наявність вентиляційної решітки.

Щоб заздалегідь запобігти появі конденсату на вікнах, фахівці рекомендують замовляти 4—5-камерні склопакети ПВХ товщиною від 70 мм. Дерев’яні профілі мають бути товщиною від 78 мм, а для алюмінієвих вікон слід вибрати профілі з термомостом від 30-35 мм. Звісно, такі вікна й коштують дорожче.

Ви вже встановили склопакети, і вони течуть узимку? Що ж, доведеться діяти вже описаними способами. Конденсат, який виступив, необхідно відразу ж витирати сухою ганчіркою, яка добре вбирає вологу, щоб не допустити утворення калюж на підвіконні та вогкості.

Народний спосіб — використовувати для протирання вікон розчин гліцерину й етилового спирту у співвідношенні 1:10. Ця суміш захистить скло від запотівання й замерзання.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.