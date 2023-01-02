Конденсат, роса на вікнах — явище дуже неприємне і дратує багатьох власників будинків та квартир. Причин «плачу» вікон може бути багато, найчастіше вони взаємозалежні.
1. Підвищити вологість у приміщенні можуть кімнатні рослини у великій кількості, тому на холодну пору року їх бажано прибрати з підвіконь.
2. Готування їжі також може спричинити підвищену вологість. Під час цього на кухні з’являється багато пари, температура піднімається разом із вологістю. Зрозуміло, від готування ви ж не відмовитеся, але обов’язково вмикайте витяжку під час цього, можна також тимчасово відкрити вікно на провітрювання.
3. Сушіння білизни. Бажано не завішувати всю кімнату мокрою білизною, не закривати нею батареї. Якщо є можливість, краще винесіть випрані речі на лоджію, балкон чи повісьте на вулиці.
4. Ремонт. Під час вологих ремонтних робіт, наприклад, нанесення штукатурки, вологість у кімнаті збільшується. Найкраще запланувати ремонт на літо, так і шар штукатурки висохне швидше. Ні — потерпіть, ремонт закінчиться, причина підвищеної вологості зникне сама собою.
5. Якщо в кімнаті вогко завжди, вона виходить на північ, знаходиться на першому поверсі, то доцільно купити осушувач повітря, який впорається з постійною вогкістю.
ЩО РОБИТИ
Якщо конденсат з’являється через погану вентиляцію або недостатньо ефективне опалення, можна вжити наступних заходів:
- Щільні штори, жалюзі, ролети в холодну пору року слід піднімати, адже між ними й склом точно утворюється тонка плівка конденсату. Нехай руху повітря біля вікна ніщо не заважає.
- Регулярно провітрювати кімнату. Хоча втрачати тепло взимку не хочеться, але якщо у ваших склопакетах не передбачена система природного повітрообміну за допомогою спеціальних отворів, вікно відкривати доведеться.
- Якщо позбуватися широкого підвіконня, що перекриває потік теплого повітря до скла, ви не бажаєте, забезпечте наявність вентиляційної решітки.
- Щоб заздалегідь запобігти появі конденсату на вікнах, фахівці рекомендують замовляти 4—5-камерні склопакети ПВХ товщиною від 70 мм. Дерев’яні профілі мають бути товщиною від 78 мм, а для алюмінієвих вікон слід вибрати профілі з термомостом від 30-35 мм. Звісно, такі вікна й коштують дорожче.
- Ви вже встановили склопакети, і вони течуть узимку? Що ж, доведеться діяти вже описаними способами. Конденсат, який виступив, необхідно відразу ж витирати сухою ганчіркою, яка добре вбирає вологу, щоб не допустити утворення калюж на підвіконні та вогкості.
- Народний спосіб — використовувати для протирання вікон розчин гліцерину й етилового спирту у співвідношенні 1:10. Ця суміш захистить скло від запотівання й замерзання.
Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.
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