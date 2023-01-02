Позбавлення батьківських прав є крайнім заходом впливу на недобросовісних батьків.

Відповідно до ст.164 Сімейного кодексу України мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо:

не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;

ухиляються від виконання своїх обов’язків щодо виховання дитини та/або забезпечення здобуття нею повної загальної середньої освіти;

жорстоко поводяться з дитиною (застосовують фізичне або психічне насильство, недопустимі методи виховання, принижують людську гідність дитини тощо);

є хронічними алкоголіками або наркоманами (ці факти мають бути підтверджені відповідними медичними висновками);

вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини (наприклад, залучають її до непосильної праці, заняття проституцією чи злочинною діяльністю) , примушують до жебракування та бродяжництва;

засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини (необхідна наявність вироку суду).

Отож, несплата аліментів не є достатньою підставою для позбавлення батьківських прав. Цей факт суд може брати додатково до уваги разом з іншими доказами, роз’яснюють у Мін’юсті. А за ухилення від сплати аліментів передбачена цивільна, адміністративна, кримінальна відповідальність.