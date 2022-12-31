Ці слова вдячності вам, наші дорогі читачі, наповнені нині особливим змістом, адже ми прожили з вами непростий драматичний український рік.

Понад десять місяців тому підступна війна постукала в дім практично кожного українця. Якщо не близькістю фронту, окупацією, то ракетними ударами, бомбардуваннями, руйнуванням критичної інфраструктури…

Близько мільйона воїнів стало зі зброєю в руках на захист України. Знаємо, що серед них багато ваших чоловіків, синів, доньок, онуків, братів, сестер. За котрих неспинно молитеся, котрих чекаєте додому живими, здоровими, з Перемогою. Віра в неї, віра в майбутнє України — вільної від ворожої навали — тримає нас усіх сьогодні.

А ми, зі свого боку, втішені тим, що попри все мали можливість випускати «Порадницю» в умовах воєнного часу, щономера намагалися підтримувати вас щирим словом, гарною порадою, корисною інформацією. Що й робитимемо і року прийдешнього, в якому, сподіваємося, зустрінемося з вами всіма. Нехай він неодмінно буде в кожного з нас, дорогі друзі.

З Новим роком!

З Різдвом Христовим!

Життя триває!

Так є і так буде!

Ваша «Порадниця».