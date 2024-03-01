Моліться, дорогі батьки, за своїх дітей-воїнів, за наших славних Героїв. Великою і сильною є батьківська молитва, закликає Митрополит Київський і всієї України Епіфаній та подає текст цієї Молитви.

Боже Всемогутній, віддаю у Твою люблячу Батьківську руку життя сина мого (доньки моєї) і молю Тебе, Отче, бережи його (її) душу і тіло від усякої небезпеки і біди, від кулі і полону. Укрий його (її) Твоєю святою рукою і допоможи йому (їй) виконати свій обов’язок, захищаючи Україну нашу від ворогів. У важку хвилину ж почуй голос серця його (її), коли він (вона) буде призивати Тебе. Не відкидай його (її), а спаси, допоможи і збережи його (її). Нехай же Твоя милість і благодать буде з ним (з нею), щоб він був сміливим, мужнім і в усьому чинив вгодне тобі (щоб вона була сміливою, мужньою і в усьому чинила вгодне тобі). Збережи його (її) життя та дай йому (їй) визнати радість виконаного обов’язку і радість перемоги над ворогом. Дякую Тобі, Отче, що воля Твоя благоуспішно виконується рукою Твоєю у житті мого сина (моєї доньки). Славлю Тебе, Великий Боже, і поклоняюся Тобі, з Єдинородним Твоїм Сином, Пресвятим і Животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас і навіки віків. Амінь.