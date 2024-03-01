Програму грошової благодійної допомоги для прийомних сімей, ДБСТ, опікунів та усиновлювачів реалізовують «СОС Дитячі Містечка», повідомляють на сайті організації.

Допомогу можуть отримати: прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ) й опікуни (піклувальники), до сімей яких протягом 2024 року були влаштовані діти віком до 18 років.

Територія надання грошової цільової благодійної допомоги: Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Київська, Чернігівська, Чернівецька, Полтавська, Харківська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Сумська та Одеська області.

Загальна сума виплати становить 10800 грн на одну дитину. Кошти виплачують трьома платежами протягом 3 календарних місяців.

Також грошову допомогу можуть отримати сім’ї, що усиновили дитину або дітей в Україні у період з 1 вересня 2023 року до 31 грудня 2024 року.

У програмі беруть участь заявники, котрі:

усиновили дитину (дітей) із інвалідністю;

усиновили двох і більше дітей;

є внутрішньо переміщеними особами;

усиновили дитину віком старше 5 років (на момент усиновлення).

Розмір грошової допомоги становить: 10800 грн — у випадку усиновлення однієї дитини та 14400 грн — у випадку усиновлення однієї дитини з інвалідністю. Кошти виплачують заявнику одним платежем.

Для участі у програмі необхідно подати заявку за посиланням: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=TuNZ1IESlEqgsDFgaWqB7VpUspV5tMhPh5lC8YRSkDVUOFNZN1MzRk1MR0szUTI3WENPS1haS09RVC4u

Детальніша інформація — на сайті організації (https://sos-ukraine.org/nasharobota/shho-robymo/programa-cashassistance/).