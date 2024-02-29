Пухкий омлет по-селянськи, приготовлений у духовці, — великий, соковитий і без смаження.
- 8 середніх яєць
- 400 мл молока
- невелика солодка перчина
- маленький пучечок зеленої цибулі
- чверть чайної ложки солі
- вершкове масло
У миску вбити яйця, посолити. Влити молоко, збити віночком. Сильно збивати не потрібно, лише об’єднати інгредієнти. Додати дрібно нарізані цибулю та перець, перемішати.
Важливо: вага яєць і молока має бути однаковою. Якщо немає змоги зважити, міряйте тарою: 1 склянка молока та 1 склянка яєць. Так омлет вийде пишним.
Форму для запікання щедро змастити маслом. Розмір форми залежить від кількості інгредієнтів. Розраховуйте так, щоб висота омлетної маси була приблизно 3 см.
Поставити форму в духовку, розігріту до 200 градусів. Випікати омлет 40–45 хв.
Залишити відповідь