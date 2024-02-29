Пухкий омлет по-селянськи, приготовлений у духовці, — великий, соковитий і без смаження.

8 середніх яєць

400 мл молока

невелика солодка перчина

маленький пучечок зеленої цибулі

чверть чайної ложки солі

вершкове масло

У миску вбити яйця, посолити. Влити молоко, збити віночком. Сильно збивати не потрібно, лише об’єднати інгредієнти. Додати дрібно нарізані цибулю та перець, перемішати.

Важливо: вага яєць і молока має бути однаковою. Якщо немає змоги зважити, міряйте тарою: 1 склянка молока та 1 склянка яєць. Так омлет вийде пишним.

Форму для запікання щедро змастити маслом. Розмір форми залежить від кількості інгредієнтів. Розраховуйте так, щоб висота омлетної маси була приблизно 3 см.

Поставити форму в духовку, розігріту до 200 градусів. Випікати омлет 40–45 хв.