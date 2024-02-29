Причиною гострих респіраторних захворювань можуть бути як бактерії, так і віруси, проте здебільшого сезонні хвороби мають вірусне походження (їх називають гострими респіраторними вірусними інфекціями або ГРВІ), роз’яснюють у МОЗ. Їхні прояви можуть бути різними, проте є і споріднені: температура, відчуття слабкості, нежить, біль у горлі тощо.
Звісно, помітивши в себе ознаки ГРВІ, найкраще звернутися до сімейного лікаря, адже не варто займатися самолікуванням. Проте якщо з якихось причин не маєте доступу до медичної допомоги, дотримуйтеся певних правил.
- Пийте багато рідини.
- Відпочивайте.
- Стежте за температурою тіла.
- Дотримуйтеся режиму провітрювання приміщення.
- Не призначайте собі ліки. Вірусні інфекції не лікують антибіотиками, більшість із них минає сама по собі.
- Уникайте контактів із людьми, щоб не поширювати інфекцію.
- Обовʼязково зверніться до лікаря за першої нагоди.
Що важливо пам’ятати у випадку підвищення температури тіла
- У дітей потрібно знижувати температуру, яка сягає позначки 38 градусів, у дорослих — 38,5.
- Для зниження високої температури тіла використовуйте парацетамол або ібупрофен, вживати ацетилсаліцилову кислоту небезпечно. Обовʼязково дотримуйтеся інструкції!
- Після приймання препаратів температура не має падати одразу до 36,6 градусів. Зниження навіть на кілька десятих градуса означає, що ліки діють.
- Якщо температура не падає або зростає, це може вказувати на недостатнє споживання рідини або неправильно розраховану дозу ліків.
- Щоб температура почала падати, потрібно забезпечити тілу фізичне охолодження — зняти зайвий одяг. Можна також обтертися водою, на кілька десятих градуса прохолоднішою за температуру тіла.
- Загортатися у ковдру, щоб «перепітніти», небезпечно.
- Також не можна натирати себе/дитину горілкою/оцтом. Такі методи можуть спричинити інтоксикацію.
Висока температура тіла сама по собі не є приводом викликати «швидку», вважають у МОЗ. Але якщо на тлі гарячки маєте задишку, висипи на шкірі, кровохаркання, синюшний відтінок шкіри, блювання та пронос, біль у грудях, зниження тиску, сповільнений пульс, аритмію, порушення свідомості, судоми — зверніться по допомогу за номером 103.
Пам’ятайте, що захиститися від вірусних інфекцій легше, ніж їх лікувати. Тому дотримуйтеся таких правил.
- Регулярно мийте руки або використовуйте антисептик.
- Якщо використовуєте захисну маску — робіть це правильно: періодично змінюйте та мийте руки після кожного її торкання.
- Прикривайте ліктем рот і ніс, коли чхаєте або кашляєте.
- Уникайте скупчень людей.
- Дотримуйтеся фізичної дистанції.
- Робіть щеплення проти грипу та COVID-19.
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