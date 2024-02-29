Причиною гострих респіраторних захворювань можуть бути як бактерії, так і віруси, проте здебільшого сезонні хвороби мають вірусне походження (їх називають гострими респіраторними вірусними інфекціями або ГРВІ), роз’яснюють у МОЗ. Їхні прояви можуть бути різними, проте є і споріднені: температура, відчуття слабкості, нежить, біль у горлі тощо.

Звісно, помітивши в себе ознаки ГРВІ, найкраще звернутися до сімейного лікаря, адже не варто займатися самолікуванням. Проте якщо з якихось причин не маєте доступу до медичної допомоги, дотримуйтеся певних правил.

Пийте багато рідини.

Відпочивайте.

Стежте за температурою тіла.

Дотримуйтеся режиму провітрювання приміщення.

Не призначайте собі ліки. Вірусні інфекції не лікують антибіотиками, більшість із них минає сама по собі.

Уникайте контактів із людьми, щоб не поширювати інфекцію.

Обовʼязково зверніться до лікаря за першої нагоди.

Що важливо пам’ятати у випадку підвищення температури тіла

У дітей потрібно знижувати температуру, яка сягає позначки 38 градусів, у дорослих — 38,5.

Для зниження високої температури тіла використовуйте парацетамол або ібупрофен, вживати ацетилсаліцилову кислоту небезпечно. Обовʼязково дотримуйтеся інструкції!

Після приймання препаратів температура не має падати одразу до 36,6 градусів. Зниження навіть на кілька десятих градуса означає, що ліки діють.

Якщо температура не падає або зростає, це може вказувати на недостатнє споживання рідини або неправильно розраховану дозу ліків.

Щоб температура почала падати, потрібно забезпечити тілу фізичне охолодження — зняти зайвий одяг. Можна також обтертися водою, на кілька десятих градуса прохолоднішою за температуру тіла.

Загортатися у ковдру, щоб «перепітніти», небезпечно.

Також не можна натирати себе/дитину горілкою/оцтом. Такі методи можуть спричинити інтоксикацію.

Висока температура тіла сама по собі не є приводом викликати «швидку», вважають у МОЗ. Але якщо на тлі гарячки маєте задишку, висипи на шкірі, кровохаркання, синюшний відтінок шкіри, блювання та пронос, біль у грудях, зниження тиску, сповільнений пульс, аритмію, порушення свідомості, судоми — зверніться по допомогу за номером 103.

Пам’ятайте, що захиститися від вірусних інфекцій легше, ніж їх лікувати. Тому дотримуйтеся таких правил.