Сухе молоко добре мати під рукою, воно довго зберігається і його зручно додавати у випічку замість свіжого. Млинці виходять м’якими, ніжними, з насиченим ароматом молока.

3 повні столові ложки сухого молока

500 мл теплої води

2 яйця

20 мл олії

2 столові ложки цукру

200 г борошна

0,5 чайної ложки солі

вершкове масло для змащування

У глибоку миску влийте теплу воду. Всипте сухе молоко, перемішайте до однорідної суміші без грудочок. Якісне сухе молоко добре розчиняється у теплій воді, без осаду. Яйця окремо збийте з цукром і сіллю. Влийте олію та молоко, перемішайте. Всипте борошно, перемішайте до однорідності. Смажте як звичайні млинці на змащеній олією сковороді до рум’яності. Готові щедро змащуйте вершковим маслом.