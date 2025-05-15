Сухе молоко добре мати під рукою, воно довго зберігається і його зручно додавати у випічку замість свіжого. Млинці виходять м’якими, ніжними, з насиченим ароматом молока.
- 3 повні столові ложки сухого молока
- 500 мл теплої води
- 2 яйця
- 20 мл олії
- 2 столові ложки цукру
- 200 г борошна
- 0,5 чайної ложки солі
- вершкове масло для змащування
У глибоку миску влийте теплу воду. Всипте сухе молоко, перемішайте до однорідної суміші без грудочок. Якісне сухе молоко добре розчиняється у теплій воді, без осаду. Яйця окремо збийте з цукром і сіллю. Влийте олію та молоко, перемішайте. Всипте борошно, перемішайте до однорідності. Смажте як звичайні млинці на змащеній олією сковороді до рум’яності. Готові щедро змащуйте вершковим маслом.
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